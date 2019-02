La Mostra d'Igualada posarà la lupa en les migracions i la visió de gènere

La 30a Mostra d'Igualada arrencarà el 4 d'abril amb 'El viaje de Ulises' de la companyia basca Teatro Gorakada, que obrirà la fira amb un espectacle que agafa un heroi grec com a metàfora de la vida. La Mostra també acollirà la companyia francesa Plasticiens Volants, que portaran per primer cop a l'estat espanyol 'Leonardo, somnis i malsons'. Aquest muntatge, de gran format, es basa en la figura de Leonardo da Vinci i evoca els seus invents a través de figures inflables gegants. En total passaran per Igualada 55 companyies (40 de Catalunya, 11 de la resta de l'Estat i 4 d'internacionals). S'hi podran veure 55 espectacles, 20 dels quals seran estrenes, i s'hi faran 113 representacions.

Aquesta serà l'edició número 30 de la fira i, per celebrar-ho, ha adoptat el lema 'Espectacles que et fan créixer'. Entre les temàtiques que s'hi abordaran hi ha les migracions i els refugiats, amb propostes com 'Les 7 diferències' d'El Pont Flotant, 'Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol' de La Pera Llimonera i 'Salüq' de Maquinant Teatre. També hi haurà tres muntatges amb una clara visió de gènere: la tragicomèdia sobre l'esport femení 'PlayOff' de La Joven Compañía, 'La petita Capmany' de Tanaka Teatre (que s'inspira en Maria Aurèlia Capmany) i 'Gri-Gri' de Marionetes Nòmades, una peça amb titelles de mida humana.

Una altra de les temàtiques que abordarà la mostra és la inclusió. Ho farà amb 'Superabile' de Teatro la Ribalta-Kunst der Viefalt, que posa en escena la quotidianitat de persones amb discapacitat física. A més, s'hi estrenarà 'A grande floresta' de Teatro do Mar, 'Bib Bang Cuc' de Blink Flash i 'Italino Grand Hotel' de la Companyia La Tal, entre més obres. La Mostra d'Igualada tindrà lloc del 4 d'abril al 7 d'abril i comptarà amb activitats i xerrades per atreure, a banda del públic, professionals del sector de les arts escèniques.