El Teatro Real de Madrid cancel·la una funció per les protestes del públic per la falta de distància de seguretat

El Teatro Real de Madrid ha suspès aquest diumenge una funció de l'òpera Un ballo in maschera, de Verdi, després de les queixes del púbic per falta de distància de seguretat entre les butaques dels pisos superiors. En un primer moment, l'obra es va intentar reprendre fins a dues vegades, però finalment es va decidir suspendre-la. Les localitats afectades eren sobretot les de la zona anomenada Paradís, on les entrades costen 98 euros; a platea costen 229 euros.

Les queixes van començar quan alguns espectadors van constatar que hi havia fins a 15 butaques seguides ocupades, és a dir, sense fer cas a les recomanacions de deixar almenys un seient buit entre persones que no pertanyin al mateix grup de convivència. Davant les protestes, els responsables del Teatro Real van explicar per megafonia que mirarien de recol·locar els espectadors afectats, i també els donava la possibilitat de canviar l'entrada per a un altre dia. Aleshores, a més, es va produir una aglomeració d'espectadors que demanaven fulls de reclamacions mentre continuaven les protestes.

El Teatro Real explica en un comunicat que "un grup minoritari d'espectadors obliga a suspendre la funció d 'Un ballo in maschera, malgrat que es complien totes les normes vigents". Tanmateix, els testimonis d'alguns espectadors i les imatges compartides a les xarxes socials posaven en dubte aquest compliment.

Estuve viendo la traviata en Julio, quedé gratamente convencido que era así, las fotos de hoy no son las mismas que pude hacer. Algún responsable tendrá que asumirlo. pic.twitter.com/wbrQizBwLx — Poesía (@Ignaciojene) September 20, 2020

Segons el teatre, en la funció de diumenge "hi havia 905 butaques ocupades, el 51,5% de l'aforament total de la sala". Posteriorment, la direcció del Real va recordar que aquest 51,5% era "una xifra inferior al 75% establert en la normativa de l'article 34.1 de l'Ordre 668/2020, en què, a més, s'incideix en una distància de seguretat d'1,5 metres o, en el seu defecte, l'ús obligatori de mascareta". El Teatro Real també va anunciar que obrirà una investigació per esbrinar per què ha passat "aquesta lamentable incidència" i que "prendrà les mesures necessàries perquè les següents funcions es desenvolupin amb normalitat".