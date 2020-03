Tom Hanks i la seva dona, positius per coronavirus

L'actor nord-americà Tom Hanks i la seva dona, l'actriu Rita Wilson, han anunciat aquesta matinada que han donat positiu en un test de coronavirus Covid-19. Hanks, que es trobava a Austràlia de rodatge, va començar a sentir-se malament, "com un costipat amb dolor al cos" i els va pujar una mica la febre, de forma que van anar als serveis sanitaris i se'ls va fer la prova.

"Per fer les coses bé, com es necessita al món ara, se'ns va fer la prova de coronavirus i va resultar positiva", diu l'actor, de 63 anys, en un comunicat a través de Twitter. Ell i la seva dona van quedar llavors en "aïllament i observació fins que la salut pública i la seguretat ho requereixi".

"No queda molt més que afrontar-ho dia a dia", afegia Hanks. Ell i la seva dona estaven a Queensland, Austràlia, per rodar una pel·lícula de Warner Bros sobre Elvis Presley, en què Hanks inteerpreta el mànager del cantant. Mentrestant als Estats Units, on més de mil persones han donat positiu, el president Donald Trump ha prohibit l'entrada al país de persones procedents d'Europa per evitar contagis per coronavirus.