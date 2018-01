Competia en la categoria de drama, però en realitat 'Tres anuncios en las afueras', del ferotge Martin McDonagh, és una comèdia negra, negríssima, com les que han fet d'aquest angloirlandès un dramaturg aplaudit al món abans que provés fortuna en el cinema.

540x306 'Tres anuncios en las afueras', 'Lady bird' i 'Big little lies', guanyadores d'uns Globus d'Or amb accent independent 'Tres anuncios en las afueras', 'Lady bird' i 'Big little lies', guanyadores d'uns Globus d'Or amb accent independent

I, tot i que s'enfrontava a grans noms com Steven Spielberg o Guillermo Del Toro, va emergir de la gala dels Globus d'Or com a clara guanyadora en els apartats de cinema amb el seu tercer llarg. En total, quatre premis són els que s'emporta: millor drama, millor actriu protagonista de drama (Frances McDormand), millor actor secundari i millor guió. Els premis els atorgava, per 75a vegada, l'associació de premsa estrangera a Hollywood, és a dir, periodistes d'arreu del món instal·lats a la costa oest americana.

Pel que fa a comèdia, 'Lady bird' –el debut en la direcció de l'actriu 'indie' Greta Gerwig– va marxar a casa amb el premi de millor pel·lícula i també el de millor actriu protagonista, per Saoirse Ronan, que encarna una noia inquieta atrapada en un institut catòlic.

Dos premis són també els que s'emporta 'La forma del agua', però semblen poca cosa, tenint en compte que partia com a favorita per arrasar la vitrina de figuretes, ja que atresorava set nominacions. Del Toro obté la consolació gens menor de ser escollit millor director i suma també, gràcies a Alexandre Desplat, el Globus a millor banda sonora.

540x306 James Franco, guanyador del Globus d'Or al millor actor de comèdia per 'The disaster artist' / MIKE NELSON / EFE James Franco, guanyador del Globus d'Or al millor actor de comèdia per 'The disaster artist' / MIKE NELSON / EFE

La resta de contendents marxa, com a molt, amb un premi. Així, el Winston Churchill d'un irreconeixible Gary Oldman, a la pel·lícula 'El instante más oscuro', va rebre la consideració del jurat com a millor interpretació masculina. El primer ministre britànic és una bon talismà per optar al Globus d'Or: l'any passat John Lithgow es va endur el premi per interpretar el mateix personatge a la sèrie 'The crown'. La gambirotada fílmica 'The disaster artist', per part seva, aconsegueix coronar James Franco com a millor actor de comèdia i Allison Janey ho fa en la categoria femenina per 'Yo, Tonya', un altre film de pressupost modest.

La gran derrotada, sense cap dubte, és la més clàssica, i cara, 'Los papeles del pentágono', d'Spielberg. Competia en sis categories i marxa amb zero guardons, tot i tenir alguns imants de premis com Meryl Streep, Tom Hanks o John Williams. El gust de la premsa estrangera per les propostes més alternatives s'ha fet evident en el palmarès.

Televisió feminista

En matèria televisiva, es va repetir l'accent feminista del palmarès i també dels discursos. Les tres actrius vencedores van vertebrar el missatge. Nicole Kidman obria la nit en rebre el guardó a millor actriu de minisèrie, gràcies a la seva participació a 'Big little lies', una denúncia dels abusos domèstics i alhora un cant a la sororitat. El seu marit a la ficció, Alexander Skaarsgard, també va recollir premi, en l'apartat masculí i Laura Dern feia el mateix, com a intèrpret de repartiment. I 'Big little lies' coronava la seva nit de glòria quan acabava alçant el globus a millor minisèrie. Quatre de quatre, doncs.

Poc després, es nomenava com a millor actriu de drama Elisabeth Moss, protagonista de 'The handmaid's tale', que també va guanyar l'estatueta de millor sèrie en aquesta categoria. La intèrpret va recórrer a unes paraules de Margaret Atwood, l'escriptora autora de la novel·la a partir de la qual s'ha creat aquesta sèrie distòpica, per celebrar que les històries femenines ja no viuen entre les línies, sinó que s'imprimeixen negre sobre blanc.

El triplet feminista el va completar l'actriu Rachel Brosnahan, de 'The Marvelous Mrs. Maisel', guanyadora en la categoria de comèdia, per una història que mostra les dificultats, als anys 60, d'una còmica que intenta obrir-se pas en un món d'homes. I, seguint la tònica, també es va coronar com a millor comèdia, la qual cosa suposa posar definitivament en el mapa aquesta sèrie d'Amazon.

Pel que fa als actors, Sterling K. Brown va repetir l'èxit de fa uns mesos amb els Emmy i es va endur el Globus d'Or a millor intèrpret de drama, per 'This is us', mentre que Aziz Anzari, protagonista –i director– de 'Master of none', va fer el mateix en l'apartat de comèdia, la qual cosa consolida aquesta sèrie agredolça, honesta, propera i, en la seva segona temporada, summament cinèfila. Ewan McGregor va ser l'escollit en la categoria de minisèrie, pel seu doble paper de dos bessons a 'Fargo'.

Nostàlgia i acidesa

Seth Meyers va ser una elecció perfecta per a una jornada molt marcada per les polèmiques sexuals i polítiques. El seu humor té una aparença blanca –hi ajuda la seva cara de bon nen– però aquest presentador de 'late show' troba sempre camins laterals per clavar dards ben precisos allà on toca, sense arribar a perdre la compostura. La qüestió de l'assetjament va marcar la gala des de la primera frase, que va ser "Dames i els que encara siguin cavallers". Una altra de les referències hi barrejava la despenalització de la marihuana a Califòrnia: "Som al 2018 i això vol dir que la marihuana finalment està permesa... i l'assetjament sexual, finalment, no". O bé: "Per als nominats masculins... aquesta serà la primera vegada en tres mesos que sentir que anomenen el vostre nom no serà una cosa terrorífica".

Però més enllà dels acudits irònics amb els privilegis imperants a Hollywood, la gala va servir també per deixar algunes imatges per al record, com l'aparició, plegats, de Roseanne Barr i John Goodman, ara que tornaran a la vida la sèrie 'Roseanne', vint anys després de la seva emissió original. O bé Carol Burnett, als vuitanta-quatre anys, fent evident per què va ser una referent de la comèdia en deixar descol·locada Jennifer Aniston. Ara bé, la cursa per la veterania va quedar polvoritzada quan, als seus cent un anys, un Kirk Douglas (amb prou feines intel·ligible i en cadira de rodes, però posseïdor encara d'aquella mirada esmolada) apareixia en escena al costat de la seva jove, Catherine Zeta-Jones.

Un altre moment àlgid va ser el discurs de la llegenda televisiva Oprah Winfrey en rebre el premi honorífic Cecil B. DeMille, la qual cosa va obrir una altra finestra per fer un al·legat en favor de la diversitat i la rectificació de la posició en la qual s'ha relegat la dona en el relat col·lectiu.

Negre sobre vermell

Tal i com estava previst, el vermell no va ser protagonista de la catifa de rigor prèvia a la gala, sinó el negre: era el color que les actrius van acordar de vestir com a forma de solidaritat amb la campanya #MeToo, a partir de la qual s'ha posat en evidència el problema sistèmic de Hollywood amb l'assetjament sexual. Així, de negre i amb vestit jaqueta de línies masculines, cabell engominat i un 'look' androgin ben distanciat de la reina a la qual interpreta, Claire Foy va ser una de les protagonistes de la desfilada, sempre més informal que la dels Oscars. Però negre no va voler dir sempre discreció. Sharon Stone, per exemple, va fer una de les aparicions més comentades gràcies a (o per culpa de, segons els gustos) un vestit geomètric que deixava a la vista molts polígons del seu cos.

540x306 Octavia Spencer i Jessica Chastain, vestides de negre. / MIKE NELSON / EFE Octavia Spencer i Jessica Chastain, vestides de negre. / MIKE NELSON / EFE

Les teles van ser negres, però els estilistes se les van enginyar per introduir-hi contrastos de color, sobretot a través de joieria més elaborada i visible que en d'altres anys, i amb un cert domini del verd maragda, com els que lluïa –o gairebé 'transportava', per la seva mida i rotunditat– Zoë Kravitz.

Com que els homes també anaven de negre –molts d'ells amb adhesius de la campanya Time's up ('S'ha acabat el temps') a la solapa– les vistes aèries d'aquesta exhibició de 'glamour' evidenciaven al primer cop d'ull que es tractava d'una catifa vermella excepcional.

Palmarès complert dels Globus d'Or:

CINEMA

MILLOR DRAMA

'Call Me by Your Name'

'Dunkerque'

'Tres anuncios en las afueras'

'La forma del agua'

'Los archivos del Pentágono'



MILLOR COMÈDIA O MUSICAL

'Lady Bird'

'Déjame salir'

'The Disaster Artist'

'Yo, Tonya'

'El gran showman'



MILLOR DIRECTOR

Christopher Nolan, 'Dunkerque'

Guillermo del Toro, 'La forma del agua'

Martin McDonagh, 'Tres anuncios en las afueras'

Steven Spielberg, 'Los archivos del Pentágono'

Ridley Scott, 'Todo el dinero del mundo'



MILLOR ACTOR EN DRAMA

Gary Oldman, 'El instante más oscuro'

Timotheé Chalamet, 'Call Me By Your Name'

Daniel Day-Lewis, 'El hilo invisible'

Tom Hanks, 'Los archivos del Pentágono'

Denzel Washington, 'Roman J. Israel Esq.'



MILLOR ACTOR EN COMÈDIA O MUSICAL

James Franco, 'The Disaster Artist'

Hugh Jackman, 'El gran showman'

Steve Carell, 'La batalla de los sexos'

Daniel Kaluuya, 'Déjame salir'

Ansel Elgort, 'Baby Driver'



MILLOR ACTRIU EN DRAMA

Frances McDormand, 'Tres anuncios en las afueras'

Sally Hawkins, 'La forma del agua'

Meryl Streep, 'Los archivos del Pentágono'

Jessica Chastain, 'Molly's Game'

Michelle Williams por 'Todo el dinero del mundo'



MILLOR ACTRIU EN COMÈDIA O MUSICAL

Margot Robbie, 'Yo, Tonya'

Saoirse Ronan, 'Lady Bird'

Emma Stone, 'La batalla de los sexos'

Judi Dench, 'La reina Victoria y Abdul'

Helen Mirren, 'El viaje de sus vidas'



MILLOR ACTOR SECUNDARI

Willem Dafoe, 'The Florida Project'

Sam Rockwell, 'Tres anuncios en las afueras'

Armie Hammer, 'Call Me by Your Name'

Richard Jenkins, 'La forma del agua'

Christopher Plummer, 'Todo el dinero del mundo'



MILLOR ACTRIU SECUNDÀRIA

Allison Janney, 'Yo, Tonya'

Laurie Metcalf, 'Lady Bird'

Mary J. Blige, 'Mudbound'

Hong Chau, 'Una vida a lo grande'

Octavia Spencer, 'La forma del agua'



MILLOR GUIÓ

'Tres anuncios en las afueras'

'Lady Bird'

'La forma del agua'

'Molly's Game'

'Los archivos del Pentágono'



MILLOR BANDA SONORA

'Dunkerque', de Hans Zimmer, de Carter Burwell

'La forma del agua', d'Alexandre Desplat

'Los archivos del Pentágono', de John Williams

'El hilo invisible', de Jonny Greenwood

'Tres anuncios en las afueras'



MILLOR CANÇÓ

'Coco': 'Remember Me'

'El gran showman': 'This is Me'

'Ferdinand': 'Home'

'The Star': 'The Star'

'Mudbound': 'Mighty River'



MILLOR PEL·LÍCULA ANIMADA

'Coco'

'The Breadwinner'

'Loving Vincent'

'El bebé jefazo'

'Ferdinand'



MILLOR PEL·LÍCULA ESTRANGERA

'Se lo llevaron: recuerdos de una niña de Camboya' (Cambodja)

'Sin amor (Loveless)' (Rússia)

'In the Fade' (Alemanya)

'Una mujer fantástica' (Xile)

'The Square' (Suècia)

TELEVISIÓ



MILLOR DRAMA

'The Crown'

‘Joc de Trons’

'The Handmaid's Tale'

'Stranger Things '

'This Is Us '



MILLOR ACTOR EN DRAMA

Sterling K. Brown, 'This is Us'

Freddie Highmore, 'The Good Doctor'

Bob Odenkirk, 'Better Call Saul'

Liev Schreiber, 'Ray Donovan'

Jason Bateman, 'Ozark'



MILLOR ACTRIU EN DRAMA

Caitriona Balfe, 'Outlander'

Claire Foy, 'The Crown'

Maggie Gyllenhaal, 'The Deuce'

Katherine Langford, 'Por 13 razones'

Elisabeth Moss, 'The Handmaid's Tale'



MILLOR COMÈDIA

'Black-ish'

'The Marvelous Mrs. Maisel'

'Master of None'

'SMILF'

'Will & Grace'



MILLOR ACTOR EN COMÈDIA

Anthony Anderson, 'Black-ish'

Aziz Ansari, 'Master of None'

Kevin Bacon, 'I Love Dick'

William H. Macy, 'Shameless'

Eric McCormack, 'Will and Grace'



MILLOR ACTRIU EN COMÈDIA

Pamela Adlon, 'Better Things'

Alison Brie, 'Glow'

Issa Rae, 'Insecure'

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel'

Frankie Shaw, 'SMILF'



MILLOR TV MOVIE O MINISÈRIE

'Big Little Lies'

'Fargo'

'Feud: Bette and Joan'

'Top of the Lake: China Girl'

'The Sinner'



MILLOR ACTOR EN TV MOVIE O MINISÈRIE

Robert De Niro, 'The Wizard of Lies'

Jude Law, 'The Young Pope'

Kyle MacLachlan, 'Twin Peaks'

Ewan McGregor, 'Fargo'

Geoffrey Rush, 'Genius'



MILLOR ACTRIU EN TV MOVIE O MINISÈRIE

Jessica Biel, 'The Sinner'

Nicole Kidman, 'Big Little Lies'

Jessica Lange, 'Feud: Bette and Joan'

Susan Sarandon, 'Feud: Bette and Joan'

Reese Witherspoon, 'Big Little Lies'



MILLOR ACTOR SECUNDARI EN SÈRIE, TV MOVIE O MINISÈRIE

Alfred Molina, 'Feud'

Alexander Skarsgard, “Big Little Lies'

David Thewlis, 'Fargo'

David Harbour, 'Stranger Things'

Christian Slater, 'Mr. Robot'



MILLOR ACTRIU SECUNDÀRIA EN SÈRIE, TV MOVIE O MINISÈRIE

Laura Dern, 'Big Little Lies'

Ann Dowd, 'The Handmaid’s Tale'

Chrissy Metz, 'This is Us'

Michelle Pfeiffer, 'The Wizard of Lies'

Shailene Woodley, 'Big Little Lies'