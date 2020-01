El Tricicle diu adeu amb 50 funcions al Coliseum

“El Coliseum era un teatre que ens faltava”, informa Carles Sans amb la sorpresa als llavis, com si acabés d’adonar-se que el teatre de la Gran Via barcelonina encara no ha acollit un espectacle del Tricicle. El deute quedarà saldat des d’avui fins al 29 de març, perquè al Coliseum s’hi faran les 50 últimes funcions de Sans, Joan Gràcia i Paco Mir com a Tricicle. “És el comiat, sempre entre cometes, definitiu”, diu Sans.

L’adeu dels creadors de Slàstic havia de ser l’any passat, però quan encara no havien acabat l’estada al Teatre Victòria ja van anunciar que el comiat seria diferit. “No era cap estratègia. L’any passat no hi va haver manifestacions al carrer perquè tornéssim, però sí que hi havia amics que ens ho demanaven”, explica Gracia. “Va quedar molta gent sense poder venir al Teatre Victòria”, recorda Sans.

El cas és que el Tricicle, un tripartit mut amb 40 anys al servei de l’humor, plegarà després de 50 funcions de Hits, l’espectacle de grans èxits que van estrenar a Albacete el 2016 i que en 524 funcions en 60 ciutats ha aplegat gairebé 370.000 espectadors, 141.000 dels quals a Barcelona. “Agradem molt, i nosaltres sí que som profetes a casa –assegura Mir–. Amb els nostres esquetxos som una mica com el Serrat, que cada cançó et recorda un moment de la teva vida”. “Ens van dir que formem part de la memòria emocional del país”, afegeix Sans. “Sí, a Catalunya ens sentim molt estimats pel públic”, completa Gràcia, posant l’èmfasi en la paraula públic i deixant en safata la rematada de Sans: “En canvi, a escala institucional, no hem sigut gaire reconeguts. Ara com ara a Catalunya no hi ha hagut un reconeixement institucional. El principal reconeixement és el del públic, que omple les platees”.

“El millor espectacle de tots”

La platea de Coliseum trobarà els Tricicle de sempre interpretant una quarantena d’esquetxos que el públic pot demanar triant-los a la web de la companyia. “Aquest és el millor espectacle de tots perquè resumeix el millor del Tricicle”, afirma Sans. Quan abaixin el teló quedarà el record de Manicòmic (1982), Exit (1984), Slàstic (1986), Terrífic (1991)... i Mir, Sans i Gràcia podran tirar endavant “projectes personals” i, com a Tricicle Produccions, “recuperar títols”.