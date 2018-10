Troben l'embarcació intacta més antiga del món al mar Negre

Un vaixell mercant grec que va naufragar fa més de 2.400 anys, possiblement l'embarcació intacta més antiga del món, ha sigut trobat a les costes de Bulgària. Els experts del Projecte Arqueològic Marítim del Mar Negre (MAP, en anglès) han localitzat la nau durant l'observació d'una zona de 2.000 quilòmetres quadrats al mar Negre. L'anàlisi d'una petita peça del vaixell per part de la Universitat de Southampton, a Anglaterra, ha establert que l'embarcació és de l'any 480 aC i, malgrat l'antiguitat, el timó i els bancs de rem segueixen intactes. Segons els arqueòlegs, encara es desconeix quina era la seva càrrega.

L'equip del MAP porta tres anys pentinant les profunditats del mar amb unes càmeres per a aigües profundes i a control remot, capaces de capturar imatges d'alta definició des d'una distància de dos quilòmetres sota el mar. Els treballs d'exploració han permès trobar fins ara més de 60 vaixells, entre els quals embarcacions romanes. "És com d'un altre món", explicava Helen Farr, part de l'equip d'expedició, a la cadena britànica BBC. "Quan el ROV [vehicle operat a control remot, en anglès] baixa i veus aparèixer aquest vaixell a la profunditat, tan perfectament conservat, sents com si et transportessis en el temps", confessa Farr. "Està preservat, està segur. No s'està deteriorant i és poc probable que atregui caçadors", ha afegit. La bona conservació d'aquesta peça respon a les condicions de l'aigua del mar, lliure d'oxigen, que permet preservar material orgànic durant milers d'anys.

L'investigador principal del projecte MAP, Jon Adams, s'ha mostrat sorprès per la troballa de la peça. "Un vaixell que hagi sobreviscut intacte des de l'època clàssica, sota una capa d'aigua de dos quilòmetres, és una cosa que no hauria pensat mai que fos possible", subratlla el científic. "Això canviarà la nostra manera de comprendre la construcció i navegació marítimes al món antic", afegeix.

El vaixell d'Ulisses?

Els arqueòlegs creuen que la nau és similar a la que hi ha plasmada en el famós ' gerro de les sirenes', conservat al Museu Britànic, una peça ceràmica que representa Ulisses lligat al pal del seu vaixell mentre resisteix l'atracció mortal del cant de les sirenes.

El gerro de les sirenes està exposat al Museu Britànic / VIQUIPÈDIA

Dels vaixells de més de 3.000 anys d'antiguitat trobats fins ara només se n'havien trobat fragments, segons els experts, que han destacat que aquesta nova troballa intacta pot aportar informació sobre els viatges que feien els comerciants grecs.

D'acord amb el MAP, el més probable és que el mercant s'enfonsés a causa d'una tempesta i que comptés amb una tripulació d'entre 15 i 25 persones. Els arqueòlegs han puntualitzat que no tenen intenció de treure'l del fons del mar perquè seria summament costós fer-ho.