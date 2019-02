Twitter censura una artista per dibuixar un penis i ella ho qüestiona amb un vídeo

Annabel Lorente, que firma amb el nom de Catana3el, és una artista amb més de 27.000 seguidors que explica, a través d'animacions, situacions quotidianes que pateixen les dones: des dels insults per anar amb pantalons curts fins a l'assetjament, passant per un càncer de mama o pels comentaris humiliants d'un metge. Fa poc va dibuixar un penis per explicar una d'aquestes situacions d'assetjament. En l'animació un home s'obre la gavardina i mostra el seu penis mentre persegueix una nena. Twitter l'hi va censurar perquè considerava que el contingut podia ferir "potencialment" la sensibilitat dels usuaris.

L'artista ha respost amb humor amb una animació en què té una conversa amb l'ocellet de Twitter:

El vídeo, que ja té més de 81.000 visualitzacions, conclou així: "Mentre debatem si s'ha de dibuixar un penis o no, hi ha menors que pateixen assetjament al carrer. A ells sí que els hauríem de protegir".