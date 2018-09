Txarango i Gossos s'acomiadaran al festival Esperanzah!

El festival Esperanzah! celebrarà d'aquí un mes, de l'11 al 14 d'octubre, la seva desena edició al Prat de Llobregat. Fa deu anys que Manu Chao va oferir el recordat concert que va donar el tret de sortida a aquesta cita centrada en l'economia social i solidària. Enguany serà la banda Txarango la protagonista perquè hi oficiarà el seu final de gira abans d'agafar-se un parèntesi indeterminat per parir un nou disc. Oferiran 'Abaraka', un espectacle exclusiu que comptarà amb una escenografia i un cartell dissenyats per Lluís Danés amb la col·laboració del Cor Safari, Natxo Tarrés & The Wireless, Buhos, Pupil·les i Koers. Txarango tancarà així dos anys de gira de presentació del seu tercer disc, 'El cor de la terra', i ho farà al Parc Nou.

Esperanzah! vol contribuir a feminitzar els cartells dels festivals i dedicarà un dia exclusivament a les dones, el 12 d'octubre, que ha programat Amparo Sánchez. Aquest dia hi haurà fins a 80 dones a l'escenari, com la mateixa Amparo Sánchez i el Col·lectiu Arte Muhé o Las Migas (que estrenen cantant, Bego Salazar). I també hi haurà Alicia Ramos, Anita Kuruba, Ana Tijoux, Arianna Puello, Aziza Brahim, Banda Futura, Batucada Tabarilea, Belén Natali, Cía Caí, DJ Laia, DJ Luna, Donadanza, Eva Sierra, High Paw, Jhana Beat, Indira, Iris Serrano, La Bora Visuales, La Canija, La Mari, La Otra, Lara Khalo, Las Hijas de la Cúmbia, Mane Ferret, María La Blanco, María Ruiz, Maruja Limón, Matah Sound, Maui, Noelia Morgana, Paula Bu, Road Ramos, Sadgala, Samira Stella, Sara Curruchich, Tesa, Tribade i Vinila Von Bismark.

El diumenge hi haurà xerrades de representants del món de la cultura, la música, l'activisme, el periodisme, el feminisme i l'ecologisme, entre altres disciplines. També hi haurà un concert de Gossos, que presentaran l'espectacle de celebració del seu 25è aniversari. Els manresans estaran acompanyats per diversos artistes sorpresa. L'esdeveniment també acollirà el Festiclown, dedicat als espectacles de circ.

El festival, que espera recaptar 200.000 euros per a projectes socials, ha anunciat que es cooperativitza. Esperanzah! aposta per la transformació social a través de la cultura i és el primer festival que destina el cent per cent de les entrades a projectes socials. Originàriament va néixer per desestigmatitzar el barri de Sant Cosme.