El Tribunal de Justícia Europeu dona la raó a Valtònyc

L’Audiència Nacional espanyola, quan va emetre correctament l’euroordre de Valtònyc, li va aplicar una legislació posterior a la comissió del suposat delicte, jutjat amb anterioritat. És a dir, l’extradició automàtica del músic, que actualment és a Bèlgica en llibertat sota mesures cautelars, es va sol·licitar d’acord amb la llei de seguretat ciutadana, del 2015, tot i que les denúncies són del 2012. Segons el Tribunal de Justícia Europeu el Codi Penal no es pot aplicar de forma retroactiva i, per tant, dona la raó a Valtònyc. El tribunal recorda, però, que per decidir sobre l'euroordre els tribunals belgues encara han d'avaluar si els delictes pels quals ha sigut condemnat a Espanya tenen equivalents a Bèlgica. Després del dictamen de Luxemburg, el Tribunal d'Apel·lació de Gant serà el que decideixi si accepta o no l'extradició.

La Comissió Europea s’alinea amb Valtònyc

Durant la vista del cas a Luxemburg, la Comissió Europea es va alinear al costat de la defensa del raper mallorquí, mentre que Bèlgica i Espanya van fer el contrari. L'advocat general de la Unió Europea ja va manifestar aleshores els seus dubtes sobre el fet que es pogués aplicar un marc penal posterior a la data del delicte, i es va preguntar si agafar la llei actual com a referència ajuda al bon funcionament de l’euroordre i agafar la del moment dels fets, no.

L'advocat de la UE conclou que Espanya no va demanar correctament l'extradició de Valtònyc

La sentència de l'Audiència Nacional, confirmada pel Tribunal Suprem el febrer del 2018, detalla que les cançons Espanya 0 - Goma 2, Caminant per la ciutat i Microglicerina, entre d’altres, “tenen un indubtable caràcter laudatori de les organitzacions terroristes Grapo i ETA i dels seus membres que va més enllà de l’expressió de coincidència amb objectius polítics [...] i que comporta una lloança, no dels objectius polítics, sinó dels mitjans violents emprats per les esmentades organitzacions terroristes”. En aquestes cançons s'hi feien afirmacions com ara: "Vull transmetre als espanyols un missatge, ETA és una gran nació", "A veure si ETA posa una bomba i explota" o "Que exploti un autobús del PP amb nitroglicerina carregat".

La defensa havia argumentat que les lletres de les cançons eren “un desig subjectiu” i que “el llenguatge del rap és extrem, provocador, al·legòric i simbòlic”, i que en cap cas “es menystenien les víctimes”. El recurs, però, va ser desestimat.