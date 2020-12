Vampires, 'hipsters' i testimonis de Jehovà: la collita d'estrenes del cap de setmana

'La vampira de Barcelona'

¿Qui xuclava la sang dels pobres a la Catalunya modernista?

Poques llegendes negres locals més fascinants que la d'Enriqueta Martí, la dona del Raval de Barcelona a qui durant dècades s'ha atribuït el segrest i assassinat de criatures. En el seu primer llarg de ficció, Lluís Danés furga entre les ombres de la capital catalana del tombant del segle XIX al XX per rescabalar la memòria de la presumpta “vampira del carrer Ponent”, estigmatitzada com a dona i com a pobra. El director de Llach, la revolta permanent es distancia amb encert dels drames d'època que apel·len al realisme. Ens endinsa al paisatge de marginació de la ciutat empobrida a través d'un imaginari de tenebrisme expressionista mentre recorre a l'excés del grand gignol quan es mou pels espais de la doble moral burgesa. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'Beginning'

La perversa testimoni de Jehovà que va arrasar al Festival de Sant Sebastià

Amb Beginning, la georgiana Dea Kulumbegashvili ens proposa una prova de fe. Què significa creure? Què significa ser bona persona i com podem protegir-nos del mal? De quina manera Déu, si és que existeix, jutja els nostres actes? Són preguntes de respostes inescrutables que modelen, d’altra banda, el magma dramàtic d’aquesta poderosa opera prima, gran triomfadora de l'últim Festival de Sant Sebastià en emportar-se quatre premis, entre els quals la Concha d’Or. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'Cómo sobrevivir en un mundo material'

Guia de paternitat 'hipster'

A Cómo sobrevivir en un mundo material, l'artista i cineasta Miranda July dirigeix la seva mirada excèntrica i estranyada sobre la família, aquest conjunt heterogeni d'éssers humans units per un vincle genètic. Els progenitors de la jove Old Dolio Dyne podrien ser, amb el seu conjunt de regles absurdes i la pressió que exerceixen sobre la seva filla, la versió extrema d'una família normal. Però al cinema de July no hi ha res de normal i els Dyne són, a més d'uns inadaptats emocionals, uns estafadors que sobreviuen a força de petits fraus i furts. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'Josep'

El film que dibuixa l'exili republicà als camps de concentració francesos

La culpa és de Ken Loach. Aurélien Froment (Angers, 1976) tenia 15 anys quan els seus pares el van portar a veure Tierra y libertad. A l'entusiasme pel film va seguir un interès per la Guerra Civil Espanyola. La lluita del bàndol republicà va ser la culpable que, fa uns 20 anys, es fixés en un llibre de Georges Bartolí que explicava la història de l'exili de la seva família, republicans que van creuar la frontera amb França al final de la guerra. Els dibuixos que il·lustraven la portada i l'interior eren de l'oncle de l'autor, Josep Bartolí, dibuixant, figurinista i escenògraf reputat amb una vida apassionant de la qual sol destacar-se la seva relació amb la pintora Frida Kahlo. Segueix llegint. Estrena als cinemes