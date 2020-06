Van Morrison farà dos concerts al Festival de Pedralbes els dies 22 i 23 de juliol

Van Morrison és un dels grans reclams de l'edició especial del Festival Jardins de Pedralbes que se celebrarà del 9 de juliol al 12 de setembre, i que excepcionalment es dirà Fes Pedralbes, Més Nits d'Estiu i està dedicat a la memòria de Pau Donés.

Van Morrison, el lleó de Belfast hi actuarà dos cops els dies 22 i 23 de juliol a l'auditori que es muntarà davant del Palau de Pedralbes i que tindrà una capacitat de 800 persones assegudes, tothom amb mascareta i amb cadira preassignada. És a dir, si fa no fa un terç de l'aforament que tenia el festival abans del covid-19. Tanmateix, no es descarta ampliar-lo a 1.000 persones si les mesures que marquin les autoritats sanitàries ho permeten.

La presència de Van Morrison destaca en una programació de caràcter local, d'acord amb la conjuntura pandèmica. Martín Pérez, director del festival i de la promotora Concert Studio, no ha volgut deixar l'estiu sense música als jardins de Pedralbes. De fet, en aquesta edició hi haurà activitat tots els dies de dimecres a diumenge, de 20 a 1 h, i cada dia s'hi faran dos concerts: un al Village a les 20.30 h, en la zona gastronòmica, i l'altre a l'auditori davant del palau. "Ens hem reinventat, és una obvietat. Hem de fer una cosa diferent d'acord amb les mesures sanitàries. Però reinventar-se no vol dir perdre la identitat", ha assegurat aquest dimarts Pérez en una roda de premsa celebrada a la Casa Seat. L'empresa automobilística és un dels patrocinadors principals del festivals, juntament amb Banc Sabadell, Casa Viva i Cerveses Alhambra.

Entre els grups i artistes confirmats per a aquesta edició especial hi ha Salvador Sobral, Els Pets, David Bisbal, Andrea Motis, Paco Ibáñez, Gabriel Sopeña & Loquillo, Miss Caffeina, Ainhoa Arteta, Anna Guerra, Marlango, Monica Green, Los Secretos, Ara Malikian, Carlos Núñez i Hombres G. Tot plegat començarà el 9 de juliol amb un concert a piano sol de Pablo López. També hi haurà concerts d'Hotel Cochambre i Monica Green, fruit d'un acord amb la sala Luz de Gas, i dos concerts de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu dirigida per Josep Pons: un amb material simfònic de Mozart i l'altre dedicat a bandes sonores de John Williams i Ennio Morricone, entre d'altres. "Són programes per a orquestra amb menys músics", precisa Pérez, que recorda que aquest any el festival serà "més íntim".

Ara com ara falta una dotzena de concerts per confirmar, a més de tota la programació del Village, que es comunicarà més endavant. El pressupost d'aquest Fes Pedralbes és d'1,4 milions d'euros, quan el 2019 va ser de 3,1 milions. En la zona gastronòmica hi participen restaurants com Amélie, Flash Flash, Il Giardinetto, Mr. Kao, Cruixent, Pizza del Born, Muns, Sauleda i Krisalia. les entrades es posaran a la venda el dijous 25 de juny.