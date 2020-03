VerdCel ha treballat un nou projecte "des de la urgència". "En la situació que anàvem seguint a finals de febrer, i just abans de començar el confinament", explica el grup, Alfons Olmo des del Baix Montseny va escriure uns textos sobre els quals planaria aquest nou projecte que s'ha bastit des del confinament i la distància, trobant les complicitats imprescindibles de Toni Medialdea (a la producció musical) des de Sant Adrià de Besòs, Laura Vaughan (realització del vídeo) des de Colòmbia, Daniel Olmo (il·lustració i disseny gràfic) des del Camp de Túria i Dídac Rocher (veu de la locució final) des del Maresme.

"S'ha portat a terme amb els mitjans que cadascú ha pogut disposar a casa seva i s'ha plantejat amb l’esperit d’acompanyar la gent en aquesta travessia per la pandèmia del covid-19, compartint el nostre ofici per trencar totes i tots plegats els murs de l’aïllament", diuen sobre un projecte el primer pas del qual és el videoclip de la cançó La boira, en què VerdCel homenatja les persones que estan lluitant contra la pandèmia, ressalten la importància de les polítiques públiques per al bé comú i critiquen les actituds insolidàries i les decisions que anteposen l'economia a la vida. I, sobretot, deixen clar: "No som xifres, som persones".

"Aquest primer tema, en clau més recitat i en part cantat, és d'anàlisi del context, que aprofundeix i reflexiona sobre aspectes diversos, causes i conseqüències de tot això –expliquen VerdCel–. Hi ha a més, cap al final, un text basat en una entrevista a Rob Wallace, biòleg evolutiu i fitogeògraf per a la salut pública als Estats Units, que ha treballat sobre diversos aspectes de les noves pandèmies durant 25 anys i és l’autor del llibre Big farms make big flu" (Les grans granges fan grans grips).

El projecte constarà de més peces, altres cançons que s'aniran llançant pròximanent i que abordaran més aspectes del que estem vivint actualment o des d'altres perspectives més interiors. Aniran veient la llum els dies vinents.