Vilanova de Sixena podrà actuar com a acusació contra Vila i Puig per desobediència

L'Audiència d'Osca ha resolt que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena pot actuar com a acusació en la causa penal contra els exconsellers de Cultura Santi Vila i Lluís Puig. Els exconsellers estan acusats de desobediència i, en el cas de Vila, també de prevaricació per no haver lliurat a l'Aragó les 44 peces del Monestir de Sixena que hi havia al Museu de Lleida. Al desembre, el jutjat d'instrucció número 3 d'Osca va estimar que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena no estava legitimat per actuar en aquest procediment. El consistori va recórrer la decisió i, ara, l'Audiència li ha donat la raó i ha revocat la resolució del jutjat.

L'Audiència d'Osca entén que l'Ajuntament és perjudicat directe perquè "és part en l'execució judicial en què presumptament es va cometre la desobediència". Aquesta desobediència consisteix, segons la sala, en no atendre els requeriments efectuats pel jutjat de primera instància número 1 d'Osca, que ordenava l'execució provisional de la sentència en què Vilanova de Sixena era part demandant. Per això, diu la sala, el consistori patia directament les conseqüències de la presumpta desobediència. La sala conclou que tot i que no és titular dels béns protegits, el consistori sí que és perjudicat directe dels fets i, per tant, pot actuar en la causa com a acusació particular.

L'exconseller de Cultura Santi Vila va declarar el 25 d'abril de l'any passat als jutjats d'Osca amb motiu d'aquesta demanda promoguda pel consistori. Vila va defensar que, sobre el cas Sixena, "es va fer tot el que es podia fer" i va recordar que l'ordre judicial es va complir "parcialment", ja que es van traslladar a l'Aragó les obres que eren al MNAC. Amb les obres del Museu de Lleida, però, va reconèixer que es va trobar davant d'un conflicte entre uns requeriments judicials i l'obligat compliment de la llei de patrimoni i de museus de la Generalitat, que protegia la unitat de la col·lecció.

Després de declarar, l'exconseller es va mostrar esperançat que la jutgessa acabi arxivant el cas contra ell i el seu successor en el càrrec, Lluís Puig, perquè "van ajustar la seva conducta a dret". Vila també va lamentar que el conflicte s'hagi polititzat i judicialitzat per interessos externs a l'àmbit cultural i de patrimoni. Lluís Puig també estava citat a declarar als jutjats d'Osca però no hi va acudir perquè es troba a Brussel·les. El govern aragonès es va retirar de la causa penal el juliol passat.