Vilanova de Sixena recorre la paralització del trasllat de les pintures murals del MNAC al monestir

L'Ajuntament de Vilanova de Sixena ha recorregut, mitjançant un incident de nul·litat, la interlocutòria del jutjat d'Osca número 2 en què paralitzava el trasllat al monestir d'aquesta localitat de les pintures murals del MNAC. Un dels arguments amb què es justifica aquest incident de nul·litat és que la sala capitular del monestir "està perfectament preparada per rebre les pintures" tant pel que fa a "les condicions d'humitat i temperatura constants'' com als aparells que hi ha instal·lats.

D'aquesta manera contradiu el que es remarca a la interlocutòria judicial, on fa referència al risc que suposaria un possible trasllat de les pintures i també a les condicions atmosfèriques de la sala del monestir. A més a més, segons el lletrat de l'Ajuntament, Jorge Español, en cas que les pintures patissin algun desperfecte "les administracions respondrien davant el propietari, que no és el MNAC". Vilanova de Sixena no entén per què per una banda la sentència del jutjat diu que les pintures "es poden traslladar sense danys" i ara a través de la interlocutòria de paralització es digui que sí que en poden patir.

Español creu que la jutgessa ha comès un "error" en dir que la sala capitular no està preparada per a les pintures i creu que això és degut al fet que no és una pèrit especialitzada. En aquest sentit, es remet a les declaracions de la consellera de Cultura de l'Aragó, Mayte Pérez, quan va inaugurar les obres de la sala capitular ja que va assegurar que la climatització que faltava per instal·lar era per "millorar" la que hi ha al MNAC.El 25 de gener, el jutjat de primera instància número 2 d'Osca va paralitzar l'execució provisional de la sentència que ordenava al MNAC traslladar a Sixena les pintures murals de la sala capitular. En una interlocutòria, la titular del jutjat va al·legar la "fragilitat" dels frescos romànics davant el risc de desmuntar-los i traslladar-los fins a l'Aragó. La jutge va ordenar al MNAC el juliol de 2016 restituir les pintures murals a la seva ubicació original, una decisió que el Govern i el museu van qualificar de "despropòsit". Diversos estudis científics van alertar del risc del trasllat i es van lliurar a la jutgessa en el recurs presentat. A més de la "fragilitat" de les pintures, la jutge va posar en dubte, en la interlocutòria ara recorreguda per Vilanova de Sixena, la idoneïtat de l'espai que les hauria d'acollir al monestir.