Willy Toledo defensa davant el jutge el seu dret a "blasfemar"

L'actor Willy Toledo ha defensat davant del jutge el seu dret a "blasfemar". Toledo, a qui han jutjat aquest dilluns per haver insultat Déu i la Verge Maria a través de Facebook, ha assegurat que les seves paraules poden ser considerades blasfèmia i que la blasfèmia no és cap delicte. Abogados Cristianos, que és l'associació que l'ha portat a judici, creu però que les seves paraules són un atac a la llibertat religiosa.

Toledo, que només ha respost les preguntes del seu advocat, Endika Zulueta, ha explicat que "no tenia intenció d'ofendre ni els catòlics ni els musulmans ni els seguidors de la secta del monstre de l'espagueti volador". L'actor ha afegit que les seves paraules només volien expressar la seva "indignació" per uns fets de l'actualitat política. Toledo ha admès que potser algú s'ha pogut ofendre, però que a ell també l'ofenen les paraules homòfobes. "No és legítim perseguir les persones pels seus pensaments polítics", ha dit. En aquest sentit, l'actor ha criticat que el govern espanyol hagi decidit incloure l'apologia del franquisme en el Codi Penal: "El que és delicte són els actes, no les paraules" .

L'advocada d'Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha refutat l'actor dient que l'insult no és necessari per exercir la llibertat d'expressió: "La llibertat d'expressió es pot exercir sense trepitjar els drets dels altres". A les portes del jutjat, Toledo ha estat rebut per un grup de manifestants que li ha donat suport i ha criticat la llei mordassa.

Fora del jutjat Toledo ha afirmat que continuarà dient tot allò que li surti "de les orelles": "Soc ateu i em cago en Déu tots els dies cada vegada que em cau un plat al dit gros del peu, com fem la majoria de ciutadans". Quan ha sortit del judici, l'actor ha assegurat que està convençut que la condemna serà absolutòria i que tot plegat ha estat una "pantomima terrible".

L'associació Abogados Cristianos va interposar una denuncia contra l'actor per uns missatges publicats a Facebook el 2015 i 2017 en què insultava Déu i la Mare de Déu: "Em cago en Déu i em sobra merda per cagar-me en el dogma de la santedat i la virginitat de la Verge Maria", va escriure. La Fiscalia i la defensa de l'actor demanen l'absolució perquè consideren que el que va difondre a través de les xarxes socials entra dins la llibertat d'expressió.