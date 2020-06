Contes de Xavier Bosch, Empar Moliner i Sergi Pàmies, amb l'ARA

Just fa un any, l'editorial Enciclopèdia Catalana va inaugurar un nou segell, Univers. Ho va fer amb un recull de relats escrits per grans plomes de la literatura catalana contemporània com Xavier Bosch, Empar Moliner, Sergi Pàmies, Sílvia Soler i Jordi Puntí. El volum, titulat Barcelona Suites, aplega històries diverses que transcorren a la capital catalana i estan protagonitzades per un ampli ventall de personatges: des d'aspirants a poetes fins a presos. El llibre es pot aconseguir a partir d'aquest dissabte amb l'ARA per 16,50 euros.

A Barcelona Suites també hi treuen el cap les històries ideades per Roc Casagran, Natàlia Cerezo, Jordi Nopca, Adrià Pujol Cruells, Clara Queraltó i Llucia Ramis. Són autors de generacions i gèneres literaris molt diversos que reuneixen els seus relats sota la idea en comú de Barcelona, ja sigui en l'actualitat com en el passat. "L'enciclopèdia diu que, en música, una suite és una composició instrumental formada per una successió de diverses peces ­normalment de característiques contrastades però en la mateixa tonalitat­ concebuda per ser interpretada íntegrament i en l'ordre donat. També fa referència a l'habitació d'un hotel, una talaia privilegiada des d'on podem observar la ciutat. Aquest llibre no és ni una antologia ni, òbviament, una obra musical. És un recull de contes escrits per onze de les nostres veus contemporànies més rellevants", diu l'editorial per emmarcar el volum.

