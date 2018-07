Xavier Puig és el nou director de l'Orquestra Simfònica del Vallès

L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) ha anunciat que el músic, pedagog i director d’orquestra Xavier Puig i Ortiz (Cervera, 1973) assumirà la direcció de l'OSV per un període inicial de dues temporades, des de l’1 de setembre del 2018 fins al 31 d’agost del 2020.



La substitució en la direcció és conseqüència de la renúncia de James Ross, que havia assumit la titularitat el setembre passat. Ross no veu possible compaginar l'OSV amb les altres direccions que ja feia i que s'han renovat pels pròxims anys. James Ross és, actualment, el director artístic de la National Youth Orchestra i de l’Alexandria Symphony Orchestra i continua com a director adjunt del programa de direcció d’orquestra de la Juilliard School de Nova York.

Puig és director titular de l'Orquestra de Girona, del Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida i director principal del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. Des de fa 7 anys ja porta la gira de Setmana Santa de l'OSV. La temporada 2018-19 Xavier Puig dirigirà els rèquiems de Fauré i Rutter en una gira que visitarà sis ciutats catalanes (Sabadell, Lleida, Terrassa, Barcelona, Tarragona i Tortosa). També és professor d'orquestra i direcció a l'Esmuc (Escola Superior de Música de Catalunya). Va ser director artístic de les 6 primeres edicions del Festival de Pasqua de Cervera.