L'Acadèmia Catalana de la Música fa una crida a cantar 'Hallelujah' diumenge als carrers

L'Acadèmia Catalana de la Música ha organitzat una acció col·lectiva per celebrar aquest diumenge el Dia Mundial de la Música. Juntament amb Òmnium Cultural i la Federació d'Ateneus de Catalunya, l'Acadèmia fa una crida a tothom qui ho vulgui a sortir al carrer aquest diumenge quan faltin cinc minuts per les vuit del vespre i cantar, ballar o fer sonar la cançó Hallelujah, de Leonard Cohen. "Malgrat els temps difícils que vivim, és important que la música no deixi de sonar", diu l'entitat.

Per animar els ciutadans de Catalunya a participar-hi, l'Acadèmia de la Música ha llançat un vídeo amb la col·laboració d'artistes com Alguer Miquel, Gerard Quintana, Natxo Tarrés, Gemma Humet, Santi Balmes i Andrea Motis. La iniciativa busca "sensibilitzar i posar en valor la capacitat de transformació i d'acompanyament que té la música a les nostres vides i a la nostra societat", assenyala l'acadèmia. L'acció també pretén recordar la feina dels professionals de la música, "tan perjudicats arran de la crisi sanitària del covid-19", diu l'Acadèmia.

En aquest sentit, el manifest del Dia Mundial de la Música d'aquest any recorda un informe de l'Organització Mundial de la Salut "en què instava els estats a introduir la cultura, i especialment la música, als sistemes sanitaris". Per això, l'Acadèmia s'emmiralla en països europeus "que ja utilitzen la música com a eina fonamental al sistema educatiu" i fa una crida a treballar "perquè la música sigui un dels motors i dels pilars de la nostra societat".