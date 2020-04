L’Acadèmia del Cinema Català adverteix que en la fase 1 de desconfinament només es rodaran produccions petites

La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, creu que en la fase 1 de desconfinament la indústria audiovisual només podrà rodar produccions molt petites i anuncis publicitaris en platós tancats i equips reduïts, ja que les estrictes mesures de seguretat sanitària dificultarien molt altres tipus de rodatges. De fet, en la fase 2 creu que s'iniciarà la feina de vestuari i maquillatge de produccions més grans i més endavant es podrien rodar pel·lícules, sèries o documentals per a cinema i televisió. Per a Passola, amb l'avançament de les fases el govern espanyol "reconeix ara" el valor i la importància del sector audiovisual com a indústria cultural i el seu retorn econòmic.

En declaracions a l'ACN, Passola creu que mantenir les distàncies, higienitzar equips i espais, doblar els equips d'actors i els caps d'equip, obtenir certificats de desplaçament o que als autobusos de nou places només hi vagin tres persones encareix econòmicament les produccions. A més, artísticament "el resultat quedaria molt afectat" i "es perd la veritat dels actors". Per això creu que en la primera fase només es faran petites produccions, i en la segona, a partir del 20 de maig, es podrien començar a moure les produccions més grans pel que fa a vestuari i maquillatge, i deixar per encara més tard el rodatge en si mateix.

Passola diu que és molt difícil avaluar ara l'impacte econòmic de la crisi sanitària per al sector audiovisual, i alguns productors ja donen per perduda la temporada. Altres intentaran endarrerir alguns rodatges programats per d'aquí pocs dies.

Segons ella, el permís per rodar pel·lícules s'ha avançat perquè "hi ha pressió a les plataformes perquè el material s'ha exhaurit. Tothom ha fet servir materials de les plataformes, i en necessiten de nous per encarar la propera temporada". A més, creu que ara el govern espanyol "s'ha adonat de la importància i el retorn econòmic que té la indústria audiovisual". D'aquesta manera, creu que "es confirma la importància absoluta del sector per a qualsevol estat que es consideri modern i que consideri que l'audiovisual és cultura i imprescindible per a un país".