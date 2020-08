La mort de l'actor Chadwick Boseman commociona Hollywood

L’actor Chadwick Boseman, conegut per haver interpretat el superheroi Black Panther en diverses pel·lícules de Marvel, ha mort als 43 anys després de patir durant quatre anys càncer de còlon. “Chadwick va ser diagnosticat el 2016”, han detallat en un comunicat sobre una malaltia que l’actor mai va fer pública i que ha commogut el món de Hollywood, on va fer carrera a la gran pantalla amb personatges mítics com el jugador de beisbol Jackie Robinson, el primer afroamericà que va jugar a la primera divisió d’aquest esport –a 42 (Brian Helgeland, 2013)– i el popular cantant de soul James Brown, a I feel good: La historia de James Brown (Tate Taylor, 2014).

“Chadwick va perseverar tot i les dificultats de la malaltia treballant en moltes de les pel·lícules que tant hem arribat a estimar. Des de Marshall (Reginald Hudlin, 2017) fins a la recent Da 5 Bloods, de Spike Lee, l’encara per estrenar Ma Rainey’s Black Bottom i moltes més, que es van rodar durant i entre innombrables cirurgies i quimioteràpia”, afegeix el comunicat. També indica que la possibilitat de donar vida al rei T’Challa a Black Panther va ser “l’honor de la seva carrera”.

'Black Panther', superheroïsme afrocèntric

Un superheroi que triomfa a la taquilla

Nascut el 1976 a Anderson (Carolina del Sud), Boseman va interpretar aquest superheroi en diversos films de l’univers cinematogràfic de Marvel: Capitán América: Civil War (Anthony i Joe Russo, 2016), Black Panther (Ryan Coogler, 2018), Vengadores: Infinity War (2018) i Vengadores: Endgame (2019), aquesta última la pel·lícula més taquillera de la història, dirigida, com la seva predecessora, pels germans Russo. A més, la factoria cinematogràfica havia confirmat que la pel·lícula centrada en el seu personatge, Black Panther, tindria una seqüela: la producció estava prevista per a l’any que ve.

La genealogia mítica sobre la qual s’aixeca Black Panther (Ryan Coogler, 2018) desplega un contrarelat respecte al cànon hegemònic. El film imagina un món afrocèntric a partir d’una ucronia anticolonial: Wakanda, la nació del protagonista, és un país africà que ha prosperat perquè des d’una política aïllacionista ha mantingut el control de l’explotació del seu principal recurs econòmic. La pel·lícula, amb un pressupost de 168 milions d’euros, va ser tot un èxit internacional, i va recaptar mundialment més de 1.130 milions d’euros.