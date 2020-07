La Generalitat autoritza el festival Grec

La Generalitat ha autoritzat finalment el festival Grec com una excepció perquè es pugui celebrar malgrat les restriccions imposades a Barcelona pel coronavirus. Així, les funcions del Grec previstes per a aquest dilluns tiren endavant. La decisió arriba després que ahir l'alcaldessa, Ada Colau, anunciés la suspensió de totes les activitats culturals a la ciutat davant "una inseguretat jurídica", ja que la Generalitat no s'havia pronunciat sobre si es podia celebrar o no el festival.

El comissariat de Cultura, Joan Subirats, ha anunciat a través de Twitter que les activitats del Grec segueixen en peu.

Després d’una significativa espera, es confirma que podem anar seguint amb les activitats del @grecfestivalbcn Aquesta nit tenim diferents espectacles en marxa. Peeping Tom al Teatre Grec i l’orquesta del @Liceu_cat al @palaumusicacat Seguim #laculturaessegura — joan subirats (@subirats9) July 20, 2020

El Festival Cruïlla XXS també ha anunciat que no suspendrà la programació. "Gràcies a la responsabilitat que demostreu a cada espectacle, podem continuar fent el que més ens agrada: cultura en directe!", ha dit el festival a través de Twitter.

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat a la Generalitat autoritzacions per al festival Grec, el de Pedralbes, el Cruïlla XXS i les Nits del Fòrum. També ha sol·licitat que es considerin excepcions els concerts al Museu d'Història de Barcelona, els de Sala Barcelona, la programació de Barcelona Districte Cultural i el festival L'estiu, al pati! del districte de Nou Barris.

El sector acusa el Govern d'"incoherència"

El sector cultural ha carregat contra la gestió del Govern dels últims dies i ha recordat que cap dels 140 brots actius de coronavirus a Catalunya té origen en un acte cultural. "¿Com es pot tancar tot un sector d’activitat que representa gairebé un 4% del PIB directe, sense cap argument sòlid ni causa justificada? ¿En base a quin dret, a quina llei? Qui respon dels danys causats?", es pregunten els representants catalans del sector de la música, l'editorial, les arts escèniques, l'audiovisual i les arts visuals en un comunicat conjunt. També diuen que el Govern ha donat una imatge "de desbordament, descontrol, incoherència i incapacitat per rectificar una norma totalment equivocada que ha fet un mal irreparable a un sector ja de per si molt damnificat".

El sector cultural es va reunir diumenge amb el departament d'Interior, el de Cultura i el de Salut i va acordar assumir "una gestió responsable per garantir la seguretat dels espais". Per la seva banda, expliquen, la Generalitat va comprometre's a "gestionar amb caràcter urgent les peticions d'obertura d'activitats prohibides".

Per tot plegat, el sector cultural demana a la Generalitat "que rectifiqui immediatament" i que "no se suspengui l'activitat cultural segura de l'estiu". També reclama "que els espais culturals estiguin al final de les fases de tancament davant de qualsevol futura gestió de la crisi" i "que s'escolti el sector". En paral·lel, inicien una campanya per difondre el missatge que la cultura és segura i demanen a les administracions que hi donin suport per aconseguir la confiança del públic, " tan malmesa per les imprudents declaracions emeses des del Govern".