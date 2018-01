"Els porcs i les seves aliades": la resposta de feministes franceses a Deneuve

Caroline De Haas i una trentena d'activistes feministes franceses han obert un nou capítol de la polèmica per la campanya contra els abusos sexuals que s'ha popularitzat amb el lema 'Me too ' [Jo també]. Estan indignades pel manifest publicat dimarts a 'Le Monde', signat per un centenar de dones, entre les quals l'actriu Catherine Deneuve, en què defensaven el dret dels homes a "importunar" les dones com a llibertat sexual.

Les feministes han respost amb una tribuna a France Info titulada "Els porcs i les seves aliades".

De Haas alerta que "cada cop que avança la igualtat hi ha resistències" i considera una "caricatura" que mentre desenes de milers de dones són víctimes d'assetjament a França cada dia, les crítiques amb el 'Me too' temin que la campanya "vagi massa lluny". També rebutja les crítiques de puritarisme i acusa les detractores de fer passar les feministes per reprimides "d'una manca d'originalitat desconcertant".

També rebat l'argument que la campanya "ja no ens permet lligar", del text signat per Deneuve: "Barregen una relació de seducció basada en el respecte i el plaer amb la violència, i la violència no és "una seducció creixent".