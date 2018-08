L'arquebisbat de Madrid, disposat a acollir "en terreny sagrat" les restes de Franco

L'arquebisbat de Madrid està disposat a acollir en "terreny sagrat" les restes de Franco i assegura que "acatarà" el mandat legal de l'exhumació del dictador un cop sigui "ferm i executiu". Ho ha dit en un comunicat, després que el consell de ministres hagi aprovat un reial decret llei que modifica la llei de memòria històrica i suposa el primer pas per treure Franco de la basílica del Valle de los Caídos.

"Com a Església no tenim la competència per valorar la conveniència ni la urgència de la modificació legal; sí mostrar la nostra efectiva disposició per acollir en terreny sagrat les restes mortals d'un batejat", apunta el comunicat. L'arquebisbat també fa una crida al consens i especialment diu que caldria que el govern espanyol i la família es posessin d'acord sobre què cal fer amb les restes del dictador. També demana un acord entre les diferents formacions polítiques. "Un eventual trasllat s'hauria de fer amb el màxim consens possible, especialment entre el govern i la família del difunt", apunten.

En el comunicat, l'arquebisbat diu que l'Església catòlica de Madrid vol "preservar la seva independència política" i centrar-se a "fomentar l'esperit de concòrdia entre tots els espanyols i conrear l'oració per l'assoliment d'una convivència en pau, justícia i llibertat".

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la vicepresidenta Carmen Calvo ja ha deixat entreveure que l'Església no seria un impediment per a l'exhumació de Franco. "El govern [espanyol] disposa d'instruments en el marc dels acords amb la Santa Seu per procedir en termes d'estricta legalitat a l'objectiu d'exhumar Franco", ha manifestat la vicepresidenta.

A partir del dia 31 d'agost, el govern espanyol donarà quinze dies a la família de Franco per comunicar formalment a l'executiu on vol portar les restes del seu parent. Si no hi ha resposta o no hi ha acord entre els familiars, el govern espanyol decidirà on s'enterra. Calvo ha garantit que, si s'arribés a aquest extrem, les restes es portarien a un lloc "digne i respectuós".

El dictador Francisco Franco està enterrat des del 1975 a la basílica del Valle de los Caídos, a San Lorenzo de El Escorial, que depèn de l'arquebisbat de Madrid.