Els arqueòlegs exploren la casa del llogater de mules del Born

El llogater de mules Pere Sanmartí vivia al segle XVIII en una casa de la Ribera amb la dona, dos fills, un mosso i una criada. Les ruïnes van tornar a la llum pública el 2013 al subsol d’El Born Centre de Cultura i Memòria i des de fa unes setmanes i fins al dia 27 hi treballen un grup d’arqueòlegs i estudiants en pràctiques de la UB, en la tercera edició del programa Arqueoborn. “El Born no ho ha dit tot”, diu l’arqueòloga i responsable del Pla Barcino del Servei d’Arqueologia de Barcelona, Carme Miró. La troballa més destacada que han fet per ara és que els fonaments de la casa Sanmartí són del segle XVII i no medievals. “Això fa pensar que al segle XVII va haver-hi una gran operació urbana en aquesta zona”, explica Miró. “Ens fem moltes més preguntes que les respostes que donem”, subratlla.

La casa Sanmartí era un habitatge més aviat petit en un barri cosmopolita on convivien els habitatges de pescadors amb els palaus senyorials. Estava molt ben ubicada, entre el rec Comtal, el pla d’en Llull i la plaça del Bornet, i ara la dotzena de professionals que hi treballen també intenten aprofundir en la relació que va tenir amb la casa que té al costat, la Martorell, a la qual va estar unida en diferents moments: “Al segleXV es van segregar i al començament del segle XVI tornaven a formar part de la mateixa propietat”, afirma el director de la intervenció, l’arqueòleg Toni Fernández. Durant l’excavació també s’ha trobat que la casa Sanmartí tenia un doble mur, i en aquest sentit es desconeix si la casa va ser reformada perquè va patir uns estralls bèl·lics, per qüestions de gust o per unes altres raons. I al marge d’aquestes troballes i hipòtesis majors, durant l’excavació s’han trobat nombroses monedes, dues varetes d’os d’un ventall, una bala de plom, molts trossos de pipes d’importació i un segell de plom. També s’ha pogut conèixer la dieta dels habitants de la casa, ja que en el tram de claveguera que passava per dins s’han trobat sobretot ossos d’aus i no escates de peix com en d’altres.

En les dues edicions anteriors del programa Arqueoborn es va treballar a la casa Corrales, que va tenir la peculiaritat que es va anar ampliant al llarg dels anys, i al rec Comtal.