L'arquitecte indi Balkrishna Doshi guanya el premi Pritzker

El premi Pritzker d'enguany ha recaigut en l'arquitecte, urbanista i professor indi Balkrishna Doshi. Autor de més d'un centenar d'edificis, el jurat destaca de la seva trajectòria com ha innovat a partir de la tradició: "Entenent i apreciant les tradicions profundes de l'arquitectura de l'Índia va unir la prefabricació amb l'artesania local per desenvolupar un vocabulari en harmonia amb la història, la cultura, les tradicions locals i els canvis del seu país natal", diu l'acta del jurat. La cerimònia de lliurament se celebrarà al Museu Aga Khan, a Toronto, al maig.

540x306 Cases barates d'Aranya, a l'Índia, de Balkrishna Doshi / VSF/PREMI PRITZKER Cases barates d'Aranya, a l'Índia, de Balkrishna Doshi / VSF/PREMI PRITZKER

El Pritzer està considerat el Nobel dels arquitectes, i està dotat amb 100.000 dòlars. Format al costat de dos grans mestres de l'arquitectura moderna, Le Corbusier i Louis Kahn, Balkrishna Doshi ha realitzat nombroses obres públiques, com institucions administratives, culturals i educatives, al marge d'habitatges per a clients privats. " Les meves obres són una extensió de la meva vida, filosofia i somnis que intenten crear el valor de l'esperit arquitectònic. Dec aquest premi tan prestigiós al meu gurú, Le Corbusier. Els seus ensenyaments em van portar a qüestionar-me la meva identitat i em van obligar a descobrir una nova expressió contemporània adoptada regionalment per a un hàbitat holístic sostenible", diu Doshi. "La vida se celebra quan la forma de vida i l'arquitectura es fusionen".

540x306 Casa Kamala, de Balkrishna Doshi / VSF/PREMI PRITZKER Casa Kamala, de Balkrishna Doshi / VSF/PREMI PRITZKER

El primer projecte d'habitatge de baix cost de Doshi es remunta als anys 50. "Al llarg dels anys, Balkrishna Doshi sempre ha creat una arquitectura seriosa, sòbria i al marge de tendències, amb un sentit profund de la responsabilitat i el desig de contribuir al seu país i a la seva gent a través d'una arquitectura autèntica i d'alta qualitat", subratlla el jurat.

Entre les obres més destacades hi ha les cases barates d'Aranya (Indore, 1989), que actualment allotgen més de 80.000 persones; l'Institut Indi de Gestió (Bangalore, 1977-1992), inspirat en l'arquitectura tradicional; el Centre per a la Planificació i la Tecnologia Mediambientals (Ahmedabad, 1966-2012); espais culturals com el Tagore Memorial Hall (Ahmedabad, 1967), i l'Institut d'Indiologia (Ahmedabad, 1962).

540x306 Institut d'Indiologia / VSF/PREMI PRITZKER Institut d'Indiologia / VSF/PREMI PRITZKER

El premi Pritzker es remunta a l'any 1979. Al llarg de la seva trajectòria ha premiat arquitectes com Frank O. Gehry, Norman Foster, Zaha Hadid, Luis Barragán, Philip Johnson, Richard Meier, Oscar Niemeyer, Alvaro Siza, Rafael Moneo, Herzog & De Meuron i Alejandro Aravena. Els guanyadors de la passada edició van ser els arquitectes establerts a Olot Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, els RCR.