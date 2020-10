Els audiollibres, la nova revolució de la lectura?

Pot semblar contradictori, però és un dels cavalls de batalla que editorials i escriptors utilitzen per al futur de la lectura. La tesi és senzilla: si un audiollibre aconsegueix atrapar els oients, el pas següent serà que vagin a buscar el llibre original. “Els audiollibres són eines per al foment de la lectura, perquè desperten a l’oient la temptació d’enfrontar-se després al text, tot sol”, assegura l’escriptor Lorenzo Silva. Amazon no només avala aquesta idea, sinó que ha decidit esprémer-la al màxim. La multinacional nord-americana ha llançat a Espanya Audible, el seu servei d’audiollibres i podcasts, que fins ara estava disponible a altres països com els Estats Units i el Regne Unit. Ho fa, a més, amb un catàleg format per més de 100.000 propostes d’àudio que van des de clàssics i best-sellers literaris fins a llibres narrats sobre el món tecnològic o el benestar personal. Accedir-hi costarà una subscripció mensual de 9,99 euros, semblant a plataformes com Spotify o HBO.

A països de grans dimensions geogràfiques com els Estats Units, on bona part de la població està acostumada a conduir durant hores cada dia, els audiollibres han aconseguit situar-se com una opció habitual per passar l'estona al volant, o bé fent feines domèstiques. L'any passat, el sector de l'audiollibre va facturar més de 1.300 milions d'euros i va créixer un 16%, segons dades de l'Associació d'Editors d'Audiollibres nord-americana. Abans de desembarcar a l'estat espanyol, Amazon ha fet un estudi de mercat que, segons la companyia, indica que hi ha una tendència creixent. "Les estadístiques ens diuen que hi ha un alt nivell d'ús dels audiollibres, que s'ha disparat l'interès i que hi ha una mena de revolució de l'escolta al país", apunta Nils Rauterberg, director executiu d'Audible a Europa.

Tot i això, segons el Baròmetre d'Hàbits de Lectura que presenta cada any la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, el 2019 només un 3% dels enquestats deien que utilitzaven audiollibres. Malgrat que el percentatge és petit, editorials i altres plataformes d'audiollibres afirmen detectar un creixement en l'interès cap a aquest format. Ara la principal distribuïdora d'audiollibres a l'estat espanyol és Storytel, una companyia sueca que el 2017 va fundar una seu a Barcelona. "Quan vam arribar gairebé no hi havia audiollibres. Tres anys després veiem que cada vegada hi ha més catàleg i més tendència a consumir-ne", explica la cap de màrqueting de Storytel a Espanya, Mireia Guix.

L'interès pels audiollibres, diu Guix, s'ha disparat durant el confinament. "Hi ha hagut un auge que atribuïm a la necessitat de trobar noves formes d'entreteniment. L'audiollibre permet arribar a molta més gent, sobretot a aquella que potser no és tan lectora", subratlla Guix. Audible serà un competidor directe per a Storytel, però Guix creu que l'arribada de la plataforma d'Amazon pot beneficiar-los. "Farà que el sector s'eixampli, que més gent hi entri i els audiollibres s'obrin a clients potencials", afirma.

Escoltar quan no es té temps de llegir

Les grans editorials veuen el desembarcament d'Audible com un trampolí potent per fer arribar els seus audiollibres al públic. "És una plataforma amb molt de pes, que ajudarà a dinamitzar el mercat", destaca la directora de Penguin Random House Audio, Ángela Álvarez. L'editorial, que té audiollibres en català i en castellà, ha detectat que aquest format és, per a molts usuaris, una manera de complementar la lectura. "Els grans lectors de paper també són grans consumidors d'audiollibres i a la inversa. És una altra forma de consumir històries quan no tens prou temps", afirma Álvarez.

Planeta ja ha avançat que tots els seus audiollibres estaran disponibles a Audible, entre els quals n'hi ha més de 20 en català. "L'audiollibre és bo per al sector, perquè permet arribar a espais on fins ara no s'hi accedia", explica la responsable del catàleg digital de Planeta, Laura Guilera. Els audiollibres, diu, "ajuden a apropar la literatura en moments en què no pots llegir" en un nou hàbit que no substitueix la lectura tradicional.

Guilera equipara la irrupció de l'audiollibre amb la del llibre digital. "Com ja va passar aleshores, el llibre en paper i l'audiollibre s'han plantejat com a rivals, però no ho són", afirma. Quan el llibre digital va aterrar al mercat les veus més atrevides deien que desbancaria el paper, però anys després els llibres físics persisteixen com els que prefereix la majoria. L'últim Baròmetre d'Hàbits de Lectura dels editors espanyols xifra en un 29,1% les persones utilitzen e-book (i la majoria admeten consumir llibres mitjançant descàrregues gratuïtes).