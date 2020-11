10 festivals online: les pel·lícules que has de veure

La proliferació de festivals de cinema a la tardor –provocada sobretot pel calendari de resolució de les subvencions– és un fenomen que té el seu punt àlgid al novembre, que sol concentrar una quinzena de cites, gairebé tantes com la resta de l'any. Enguany, però, el tancament cultural de Catalunya i les restriccions de la resta de l'Estat han impactat com un tsunami sobre el teixit festivaler, obligant a cancel·lar unes mostres que s'han hagut de reinventar a correcuita com a festivals online i seguir el camí inaugurat a la primavera pel D'A. Així, l'embús de cites cinèfiles s'ha transformat en un banquet inabastable de títols, un festí audiovisual del qual intentem fer-ne un resum.

In-Edit Festival

Els primers a intuir que celebrar un festival presencial a la tardor seria complicat van ser els organitzadors d'In-Edit, que a finals de setembre ja van anunciar que l'edició del 2020 seria online. Lògic, ja que el festival compta amb la seva pròpia plataforma de vídeo en demanda, In-Edit.tv, que ofereix 50 documentals musicals fins al 8 de novembre. Entre el més destacat, Sempre dijous, sobre la cantant mallorquina Júlia Colom, que es va preestrenar a l'Atlàntida; la celebració de la música urbana i el ball de carrer de Dark city beneath the beat, i tres retrats al voltant dels Rolling Stones: sobre Brian Jones i la seva mort, sobre el baixista dimitit Bill Wyman i sobre el guitarrista Ronnie Wood, aquest últim dirigit pel Mike Figgis de Leaving Las Vegas.

L'Alternativa

L'altre gran festival barceloní del novembre va cancel·lar aquest dimecres les projeccions i activitats presencials i celebrarà també una edició 100% online. La majoria es veuran a Filmin a partir del 16 de novembre però hi haurà excepcions: la inaugural El año del descubrimiento de Luis López Carrasco, el documental espanyol amb més premis internacionals del 2020, estarà disponible a Vimeo amb nombre limitat de visionats. La secció internacional estrena nous treballs de dos habituals del festival: el mexicà Nicolás Pereda ( Fauna) i el nord-americà J.P. Sniadecki ( A shape of things to come, amb Lisa Marie Malloy), que el 2015 va triomfar amb Iron ministry. L'apartat nacional estrena a Catalunya el nou treball de Carla Simón, Correspondencias, un diàleg epistolar en forma de films entre la directora d' Estiu 1993 i la cineasta xilena Dominga Sotomayor.

Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani

La Filmoteca havia d'acollir les projeccions de la Mostra de Cinema Àrab, però finalment la 14a edició es trasllada del 12 al 15 de novembre al compte de Vimeo del festival, on, prèvia inscripció, es podrà veure de forma gratuïta. En el programa destaca Sempre punk, sobre un punk marroquí que passeja la seva cresta pels carrers de Casablanca, i Ibrahim, un destí per definir, en què la directora Lina Al Abed investiga la desaparició del seu pare, que en secret militava en el Consell Revolucionari Palestí. El festival manté com a convidat el director palestí Kamal Aljafari, que presentarà telemàticament Remembrança i Un estiu diferent.

Festival de cinema europeu de Sevilla

El que alguns ja anomenen l'altre Sant Sebastià reuneix cada any una collita de cinema d'autor europeu i espanyol que és l'enveja d'altres festivals. Sevilla manté la seva edició presencial però a partir d'aquest divendres anirà pujant a Filmin part de les seves seccions paral·leles, amb perles com la candidata grega als Oscars Apples, que han comparat amb el cinema de Charlie Kaufman i Yorgos Lanthimos, i la visceral Rascal, seleccionada simbòlicament a l'última i frustrada edició de Canes. Tampoc es pot deixar escapar el documental Las cuatro esquinas y Madrid, que culmina les cròniques de la història del punk espanyol a càrrec de l'irreductible Kikol Grau.

Festival de Cinema de Gijón

El festival de cinema independent més veterà i prestigiós de l'Estat també s'ha transformat en cita online i projectarà a Filmin i Festhome part de la seva programació, des de la inaugural Al abordaje, càlida road movie sobre un viatge improvisat que va triomfar a França, fins a la triomfadora moral de l'última Berlinale, First cow, el reflexiu i magistral western humanista de la nord-americana Kelly Reichardt sobre dos amics i el seu pla per fer-se rics: munyir d'amagat l'única vaca dels voltants, preparar uns pastissets i vendre'ls.