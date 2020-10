El cinema Texas de Ventura Pons ja no tornarà a obrir

Feia setmanes que entre el veïnat de Gràcia i els assidus als Cinemes Texas hi havia la sospita que els Cinemes Texas no tornaria a aixecar les persianes. I finalment s'ha confirmat: la sala ha tancat definitivament i el cineasta Ventura Pons s'ha desvinculat del projecte, segons ha avançat L'Independent de Gràcia i han confirmat a l'ARA des d'Els Films de la Rambla, la productora de Pons. El cinema va tancar el març passat per la crisi sanitària, que va fer impossible la viabilitat del projecte. La sala va tornar llavors mateix a mans del seu propietari. Els problemes, però, venien de lluny. "És impossible fer cinema avui en dia. Les distribuïdores no cedeixen, no rebaixen preus, i nosaltres teníem preus populars", afirmen des de la productora. La sala ja tenia dificultats per fer front a les despestes i per comprar els títols més populars, cosa que va fer decaure el públic. "Totes les sales tenen problemes econòmics des de fa 5 anys. No surt a compte", insisteixen els col·laboradors de Ventura Pons.

El projecte impulsat per Ventura Pons era singular: cinema de reestrena en versió original subtitulada en català i a preus econòmics (3 euros). Les cues que s'hi formaven confirmaven l'acceptació que havia tingut aquesta aposta, una de les ofertes segures de cinema infantil en català, molt vinculada al teixit del barri.

El Texas es va inaugurar el 1947 i va ser un dels pocs supervivents de l’època de les dobles sessions de reestrena fins al 1995. Quan va passar a ser propietat de la cadena Lauren, es va transformar en una multisala amb estrenes comercials. Els Lauren Gràcia van tancar l'agost del 2014 i, després del rumor que es convertiria en un supermercat, Ventura Pons va reobrir un any després, el setembre del 2014, amb quatre sales i 600 localitats.

Pons també va engegar una proposta similar a València, als Cinemes Alba Texas (antics Albatros), però van tenir una vida curta, del 2017 al 2019, quan van tancar per falta de públic. L'abril del 2018 també va obrir un cinema a Figueres, Las Vegas, justament amb l'estrena d'una pel·lícula seva, Miss Dalí, però a finals del 2019 els treballadors denunciaven que no cobraven i que s'havia retallat la subvenció a la sala, que finalment va passar a mans municipals. El cinema de Figueres havia de reobrir a principis d'octubre però han anunciat a les xarxes que l'endarrerien fins al dia 23.