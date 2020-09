El Circ Cric demana ajuda institucional per ser un pol de circ al sud d'Europa

Els fundadors del Circ Cric, Jaume Mateu (Tortell Poltrona) i Montse Trias, volen convertir les carpes instal·lades a Sant Esteve de Palautordera en "un pol de circ al sud d'Europa". Els artistes s'han reunit aquest dimecres amb una àmplia representació institucional per presentar-los el projecte i demanar ajuda a les administracions. La iniciativa preveu transformar les carpes en un nou espai de creació, formació i exhibició del circ en què la natura hi tingui un paper central. Per poder-lo tirar endavant, els impulsors demanen un 60% de finançament públic.

Mateu i Trias plantegen que aquest projecte sigui "un llegat i un tribut" al país i que es guiï per cinc eixos: la creació (acollint una vintena de companyies de circ), l'exhibició d'espectacles, la formació de circ, la producció de muntatges i l'exploració del vincle entre natura i cultura aprofitant que les carpes estan ubicades al peu del Parc Natural del Montseny. Ara per ara, el Circ Cric és seu de residències i esdeveniments com el Festival Internacional de Pallasses, que aquest any tindrà lloc a l'octubre.

La proposta també serviria per establir relacions amb altres equipaments de circ, trobar sinergies i "fer difusió del circ, de la seva història i del seu valor artístic, social i cultural, i facilitar la trobada d’art i natura tant per artistes com pel públic", assenyala Poltrona. La fórmula que han plantejat és la creació d’una fundació o associació, amb un equip professional estable i un consell assessor extern.

A la reunió hi han assistit representants de la Generalitat, el ministeri de Cultura, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, el Parc Natural del Montseny, i una nodrida representació dels ajuntaments del Baix Montseny, encapçalada per l'alcalde de Sant Esteve de Palautordera. La trobada ha servit per posar damunt la taula la viabilitat del projecte amb la intenció de posar-lo en marxa el 2021, quan el Circ Cric complirà 40 anys.