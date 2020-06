El circ, la dansa i el teatre recuperen els carrers després del confinament

La crisi sanitària del coronavirus ha convertit les pantalles en els nous escenaris culturals, sobretot durant la fase més dura del confinament. Però alguns artistes no s'han resignat a traslladar la seva activitat a internet, sinó que han aprofitat aquests mesos per idear noves maneres d'actuar sense haver de prescindir del públic en directe. Espectacles itinerants pels municipis, rues de festa major vistes des dels balcons i actuacions amb cita prèvia són algunes de les propostes que han nascut de la quarantena amb l'objectiu de mantenir vives les arts escèniques a partir del juliol i malgrat les restriccions sanitàries.

"És mentida que amb el coronavirus i el confinament el món cultural no pugui treballar. Aquesta crisi és l'oportunitat perfecta per reinventar els espais públics", assenyala el creador del festival Fes+Chapeau, Isaac Domínguez. Davant la impossibilitat de celebrar el Fes+Chapeau a l'abril en una carpa instal·lada a Sant Pere de Ribes, Domínguez va repensar-lo perquè es pogués tirar endavant malgrat el confinament. L'artista va fer una proposta d'actuacions itinerants que va rebre el suport de diverses entitats, com l'Acadèmia de la Música i l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, tot i que no va convèncer l'Ajuntament. Però aquella negativa no ha frenat el festival, que s'ha reinventat, s'ha rebatejat amb el nom de Re-evoluciona i s'ha traslladat de municipi.

El Re-evoluciona serà el primer festival presencial d'arts de carrer des que es va decretar l'estat d'alarma, tindrà lloc del 17 al 19 de juliol a Sitges i està pensat perquè es pugui garantir en tot moment la distància física entre espectadors. El festival comptarà amb actuacions de Les Impuxibles, que preestrenaran l'espectacle Des-espera; Kolektiv Lapso Cirk, que representaran Ovvio; Madam Gaüc, que preestrenaran Fil, i la companyia Ricky el Profesor de Tenis, que representarà el muntatge del mateix nom. També hi haurà dos espectacles de dansa, Niágara de La Intrusa i Ballant ballàvem de Laia Santanach, i un concert de Gerard Quintana i Xarim Aresté. "Volem ser l'avantsala dels grans festivals, l'espai on les companyies vinguin a jugar", explica Domínguez. Les funcions es faran en dos espais públics a l'aire lliure: L'Hort de Can Falç i La Fragata.

Davant les restriccions sanitàries pel covid-19, el repte principal de les arts en directe és aconseguir que tothom qui ho vulgui pugui accedir a les representacions, malgrat que els aforaments estiguin limitats. Per això en el cas del Re-evoluciona s'ha optat per fer dues actuacions de cada proposta. "No sabem en quin punt estarem al juliol, potser les normes han canviat. Adaptarem el festival a la situació en què ens trobem. El més important és recuperar els carrers com a espais d'actuació", subratlla el creador de la iniciativa. El festival, que serà de pagament "a preus molt accessibles", s'aixopluga sota el lema "Arts en moviment en risc" i girarà al voltant del concepte de l'equilibri.

La 'coronaparty' de The Chanclettes

El festival Re-evoluciona no és l'única iniciativa d'arts escèniques nascuda arran de la crisi del coronavirus. La companyia The Chanclettes va veure a l'abril com tota la gira que tenien programada per a l'estiu se suspenia de cop. Tampoc van poder celebrar els 25 anys del grup ni acabar les funcions de D Putu Cool, l'espectacle que havia de servir per acomiadar un dels membres de la formació, Josep Coll, que se n'ha desvinculat. "Els primers dies estàvem molt trasbalsats, perquè vèiem com tot se n'anava en orris", explica un dels membres de The Chanclettes, Josep Maria Portavella.

651x366 Els membres de The Chanclettes en una imatge d'arxiu / THE CHANCLETTES Els membres de The Chanclettes en una imatge d'arxiu / THE CHANCLETTES

Com molts altres artistes, The Chanclettes va penjar algunes càpsules humorístiques a les xarxes socials, però tenien la sensació que amb això no n'hi havia prou. Amb Xavier Palomino –l'altre membre de la companyia– van estudiar les imposicions pel covid-19 i van buscar possibilitats creatives per muntar un producte per a les festes majors. "Volem fer humor i que la gent s'ho passi bé, sempre amb aquest vernís de bogeria i disbauxa que ens caracteritza", assenyala Portavella, que explica que es van proposar "idear un espectacle molt de petit format, molt flexible i que es pugui adaptar a tot arreu". El resultat va en dues direccions.

D'una banda, la formació ha ideat una carrossa itinerant pensada perquè recorri els municipis i el públic pugui veure-la des dels balcons. Amb el títol de Coronaparty, els artistes actuaran des d'un camió decorat amb una xancleta groga i verda de grans dimensions i encapçalada per una corona. L'espectacle consistirà, segons Portavella, "en càpsules de dos a cinc minuts que anirem repetint mentre fem la volta al poble".

Si les mesures sanitàries són més laxes, la companyia té un pla B: fer actuacions de festa major amb cita prèvia. "Les funcions es farien a cinc o sis places diferents. Els veïns s'apuntarien abans d'anar-hi i hi representaríem un espectacle d'uns 45 minuts", explica Portavella. Totes dues opcions tindran el coronavirus com a fil conductor i The Chanclettes ja treballen en " playbacks amb mascareta, gags amb el paper de vàter i coreografies amb la música dels Stay Homas", avança l'artista.

De moment, la companyia està en converses amb diversos municipis que s'han mostrat interessats en acollir-los. "Als ajuntaments els agrada la proposta, però estan a l'espera de la fi de l'estat d'alarma per saber exactament què es podrà fer i com", diu Portavella, que calcula que a partir del juliol ja podrà tornar als escenaris juntament amb Xavier Palomino. Siguin quines siguin les restriccions de les autoritats sanitàries, ells estan disposats a adaptar-se a tot perquè cap poble o ciutat es quedi sense festa major.