L'Ajuntament de Barcelona suspèn totes les activitats culturals i esportives a partir de dilluns

L'Ajuntament de Barcelona suspèn a partir d'aquest dilluns totes les activitats culturals i esportives. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat en un tuit, en el qual denuncia la confusió generada per part del Govern a l'hora de delimitar què es pot fer i què no. "Divendres, 13 municipis de l'àrea metropolitana vam demanar claredat sobre les noves prohibicions –escrivia–. Tres dies després el Govern confirma el tancament de les activitats culturals i esportives encara que es respectin les precaucions. A contracor, haurem d'aturar el Grec i els equipaments esportius no podran obrir demà".

Molta gent està dient, amb raó, que sembla incoherent mantenir terrasses o platges obertes i alhora prohibir espectacles o esports que compleixen normativa sanitària. Però és el que ordena el Govern. Acompanyarem sectors afectats per demanar excepcions que són de sentit comú. — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) July 19, 2020

Colau assenyala "que sembla incoherent mantenir terrasses o platges obertes i alhora prohibir espectacles o esports que compleixen la normativa sanitària". El missatge conclou amb la sol·licitud de poder dictar excepcions "que són de sentit comú".

L'aturada de l'activitat cultural a Barcelona es començarà a aplicar a partir de demà. Així, per a aquest diumenge es mantenen la funció de Peeping Tom al Teatre Grec, la de Black and blue a La Gleva, el concert de Delafé al Poble Espanyol dins el Cruïlla XXS, el concert d'Ainhoa Arteta al festival de Pedralbes, el de Pau Riba als jardins del TNC i l'actuació de The Black Barbies a Sala Barcelona.

Suspendre "per seguretat jurídica"

Divendres la Generalitat va aprovar una nova resolució, ratificada per un jutge, que prohibeix "totes les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives, esportives i d’oci nocturn, extraordinàries o de caràcter temporal" a Barcelona i 12 municipis de l'àrea metropolitana. Davant d'aquesta decisió, Colau va anunciar que sol·licitaria mantenir esdeveniments culturals a la ciutat emparant-se en la possibilitat de demanar excepcions per part dels ajuntaments si el Procicat ho autoritza, tal com indica la resolució.

El comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, va demanar per carta a la conselleria de Cultura, la de Salut i la d'Interior que s'acceptessin com a excepcions el festival Grec, Sala Barcelona, el programa de Barcelona districte cultural i els concerts del Museu d'Història de Barcelona al Parc Güell. Segons fonts del consistori, la Generalitat no ha respost les missives en tot el cap de setmana. Així, l'Ajuntament ha decidit suspendre l'activitat cultural a la ciutat "per seguretat jurídica".

Fonts de Protecció Civil (que forma part del Procicat) han explicat a l'ARA que quan rebin les peticions d'excepcions per part de l'Ajuntament de Barcelona valoraran si les poden autoritzar o no. També afirmen que ara per ara no s'ha concedit cap autorització a Catalunya perquè les activitat culturals es puguin dur a terme a les zones amb restriccions.