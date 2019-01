La companyia Atalaya converteix Lorca en un mirall de l'Espanya "tenebrosa" d'ara

La companyia Atalaya va aconseguir una de les seves grans fites el 1986 amb un muntatge de l'obra de Lorca ' Así que pasen cinco años'. La revisió que n'ha fet la mateixa companyia 30 anys després arriba des d'avui fins diumenge al Teatre Lliure en un clima cultural molt diferent del primer espectacle. "La vam estrenar al Círculo de Bellas Artes, en una Espanya més naïf, més il·lusionada, que entrava a la Unió Europea... Avui Espanya és més tenebrosa, inquietant i pertorbadora, i els que vivim a Andalusia ho sabem prou bé. Això ha influït en l'espectacle, que té una mirada més sinistra", diu el director de la companyia, Ricardo Iniesta. Per això assegura que la nova posada en escena és "més tenebrosa" i gairebé "frega el terror".

Atalaya interpreta aquesta obra amb el seu segell "de teatre poètic, coral i molt basat en el moviment". El text, que aborda temes com el temps, l'amor, la mort, la importància dels somnis i la frustració, té "un poder hipnòtic sobrenatural" i està "carregat d'imatges", subratlla Iniesta. El nou muntatge "no té res a veure" amb el primer, subratlla Iniesta, perquè el repartiment ha augmentat de sis a nou actors de diferents edats. L'espectacle beu dels tallers del centre internacional d'investigació escènica TNT, que Atalaya va crear a Sevilla el 2008, i del "pòsit de l'experiència" de múltiples representacions i gires per 37 països amb obres com "Marat/Sade", "Madre Coraje", "La Celestina" i "Ricardo III".

Al llarg d'aquests anys, Lorca s'ha convertit en "una de les quatre columnes en què se sustenta Atalaya", com diu Iniesta. Per al director, 'Así que pasen cinco años' és "l'obra amb més màgia i qualitat poètico-onírica de tot el teatre espanyol i universal", i subratlla que va ser "premonitòria", perquè va acabar d'escriure-la el 19 d'agost del 1931 i va ser afusellat exactament cinc anys després. "Lorca podia haver sigut un dels grans dramaturgs de la història mundial si no ens l'haguessin pres. Per a la literatura espanyola i mundial és una tragèdia el que li van fer a Víznar", lamenta Iniesta.

Ricardo Iniesta i Lluís Pasqual, units pel teatre de Lorca

'Así que pasen cinco años' va ser la primera obra de text d'Atalaya. Després, l'any 2002, Iniesta va assumir el repte de dirigir l'altra gran obra 'Impossible' de Lorca, 'El público', i assegura que va suposar un "punt d'inflexió" per a la companyia. De fet, Iniesta va dirigir-la després que Lluís Pasqual dimitís de la direcció del Lliure al setembre. Ricardo Iniesta no ha valorat la polèmica sortida de Pasqual però sí que l'ha lloat com a home de teatre i ha recordat tot el que els uneix: "Lluís Pasqual va dir que 'El público' va transformar la seva manera de fer teatre. També a nosaltres".

La dimissió de Pasqual va fer que no dirigís al Lliure una altra obra de Lorca, 'Comedia sin título', amb els intèrprets de la Kompanyia Lliure, i sí que la va estrenar fa una setmana al Teatro Español.