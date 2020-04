Un cor virtual enlaira una composició de Carles Prat des del confinament

El tenor i compositor igualadí Carles Prat va impulsar la creació d'un cor virtual arran del confinament de la conca d'Òdena. Prat, que té una àmplia experiència coral participativa, com ara el projecte El Cor Canta, volia interpretar una obra de manera col·lectiva però lògicament adaptada al temps de la quarantena; per tant, a partir d'enregistraments individuals. De moment ha aconseguit la implicació de més de seixanta cantaires, el Corvitual, que interpreten una peça coral sacra de Prat, O sacrum convivium.

Els cantants van fer arribar el seu enregistrament de vídeo i veu, que després Daniel Prat, músic i germà del compositor, ha agrupat, editat i mesclat, per poder obtenir el resultat final.

"Ha sigut molt emocionant anar rebent vídeos de gent que no coneixia i veure l'interès que ha despertat entre vosaltres. Per a mi és un goig immens poder sentir les meves peces interpretades amb aquesta il·lusió. I més encara en aquest temps que ens toca viure que no ens permet continuar amb l'activitat cultural habitual. Espero que hagueu disfrutat tant com jo en aquest projecte i que disfruteu molt aquest vídeo, que és el resultat d'unir moltes persones de procedències molt diverses a través de la música. No tingueu dubte que farem una segona edició aviat", explica Carles Prat, que, de fet, ja hi treballa, en una altra obra.