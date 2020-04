Miki Núñez impulsa una versió solidària de la cançó 'Escriurem', dins la campanya #JoEmCorono

Miki Núñez aplega diversos artistes en una versió coral de la cançó Escriurem, una iniciativa que s’emmarca dins les accions de la campanya #JoEmCorono, que té com a objectiu captar fons per a la recerca en relació al coronavirus que es desenvolupa des de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, l’Hospital Germans Trias i Pujol i l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. Els investigadors, liderats pel doctor Bonaventura Clotet, estan treballant principalment en dues línies: l'estudi clínic per la prevenció i tractament de la covid-19 i el desenvolupament d’una vacuna pionera a nivell mundial. Tots els beneficis que es derivin de la distribució digital de la cançó aniran directament a finançar aquests dos projectes de recerca.

A més de Miki Núñez, en la nova versió d' Escriurem hi participen Judit Neddermann, Blaumut, Natalia Lacunza, Els Amics de les Arts, Alba Reche, Doctor Prats, La Pegatina, Suu, Sey Sisters, Buhos, Sara Roy, Lildami, Bely Basarte, Cesk Freixas i Maren.