'Gracias a Dios' i quatre crítiques més per a aquest cap de setmana

‘GRACIAS A DIOS’

François Ozon celebra la paraula dels supervivents d'abusos a l'Església

El pla de la figura del cardenal Philippe Barbarin beneint la ciutat de Lió als seus peus que obre 'Gracias a Dios' resumeix en una sola imatge el pes de l'Església catòlica en aquest municipi francès. El passat mes de març un tribunal va condemnar Barbarin per l'encobriment dels abusos sexuals comesos per Bernard Preynat, un capellà de la seva diòcesi. A 'Gracias a Dios', François Ozon reconstrueix des de la ficció el procés mitjançant el qual els supervivents d'aquests crims, ara ja adults, van fer públics els fets enmig d'un silenci episcopal que dominava la majoria de centres de poder... Continua llegint

'LA LLORONA'

Una entrega amb accent llatí de la saga 'Expedient Warren'

La Llorona és un dels mites del terror més coneguts del folklore llatinoamericà. Existeix en diversos països, però és a Mèxic on aquesta versió femenina de l’home del sac s’ha convertit en un fenomen pop. La seva figura va donar origen a la primera pel·lícula mexicana de terror de la història, estrenada el 1933 i titulada amb el nom d’aquest monstre gòtic i planyívol. Ara, vuit dècades després d’aquella versió seminal que va donar origen a moltes altres, la franquícia 'Expedient Warren' ha fet servir la mitologia esotèrica que envolta La Llorona en el sisè lliurament del seu univers expandit... Continua llegint

'LA ESPÍA ROJA'

Judi Dench injecta emoció a un drama d’espies massa maniqueu

Inspirada en el cas real de Melita Norwood –una funcionària britànica que durant la Segona Guerra Mundial va entregar informació al KGB sobre la fabricació de la bomba atòmica–, 'La espía roja' intenta actualitzar la vella fórmula de la intriga d’espionatge amanida amb un intens drama romàntic. Prenent el relleu de 'Figures ocultes', i a recer del moviment #MeToo, el film de Trevor Nunn (veterà del telefilm britànic) vol restituir el paper de la dona en l’amoral entramat geopolític que va donar peu a la Guerra Freda... Continua llegint

'DONBASS'

La guerra civil a Ucraïna, convertida en mosaic demencial

Ningú dubta que Sergei Loznitsa és un cineasta compromès amb la història: bona part de la seva filmografia documental tracta esdeveniments importants, ja sigui a partir de material d’arxiu ('Blokada', sobre el setge a Leningrad durant la Segona Guerra Mundial) o del diàleg entre memòria i present ('Austerlitz', a propòsit dels camps de concentració convertits en atracció turística). Ara bé, encara hem de decidir si el director sent el mateix respecte per la ficció, ja que quan trepitja aquest territori la seva capacitat d’observar les complexitats del món vira cap a una misantropia grotesca... Continua llegint.

'ALGUIEN ESPECIAL'

Gina Rodriguez és l’estrella en aquesta superficial comèdia de Netflix

Gràcies a 'Jane the Virgin' vam descobrir la potència còmica de Gina Rodriguez, a qui guanyar un Globus d’Or el 2014 per aquesta sèrie va convertir en una de les icones llatinoamericanes dels Estats Units. També en una de les estrelles de Netflix, on té dos grans llançaments en aquests primers mesos de l’any: si al gener arribava l’animació 'Carmen Sandiego', ara és el torn d’'Alguien especial', una comèdia romàntica sobre la importància de l’amistat femenina quan l’amor s’apaga i que, sobre el paper, conté els elements suficients per erigir-se en nou exemple de poder femení davant i darrere la càmera... Continua llegint