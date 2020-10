La cultura s'encén contra el tancament total el cap de setmana

Estupefacció i indignació al sector cultural davant les mesures anunciades aquest dijous per la Generalitat per frenar el coronavirus. Les restriccions obliguen a suspendre totes les activitats d'arts escèniques i musicals en recintes tant a l'aire lliure com a l'interior. També hauran de tancar els cinemes i les biblioteques només podran obrir per a serveis de préstec. Els arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d'art i centres de creació d'arts visuals podran obrir, però amb un aforament limitat al 33%. Només se salven de les restriccions les llibreries, que podran exercir l'activitat amb normalitat com la resta d'establiments comercials -excepte centres comercials-. El tancament de les activitats culturals es farà des de divendres a les sis del matí de divendres fins a les sis del matí de dilluns i s'aplicarà durant els caps de setmana per un període de 15 dies.

Les noves restriccions afecten els festivals Temporada Alta, RBLS, Ciutat Flamenco, Barcelona Jazz Festival, In-Edit, Festival de Jazz de Terrassa, Sala BCN i el Festival Acròbates de l'Hospitalet de Llobregat. També impacten directament en tots els teatres amb funcions per al cap de setmana, les sales amb concerts programats, i els cinemes. El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha anunciat que les mesures aniran lligades a una "mobilització immediata de recursos necessaris per protegir els sectors econòmics amb l’activitat limitada" i ha subratllat que "l'aturada social és imprescindible per frenar la pandèmia"

L'anunci de les noves restriccions ha encès els treballadors de teatres, festivals, sales de concerts i cinemes, que reivindiquen que les seves activitats són segures. Les crítiques apel·len a la declaració de la cultura com a bé essencial aprovada a finals de setembre i que, segons va dir la Generalitat fa un mes, ha de servir per " preservar la cultura davant de noves restriccions".

"Ja n'hi ha prou de menysprear la cultura i d'aplicar mesures que tindran incidències mínimes perjudicant els sectors més febles", diu El Maldà en un comunicat. "Prou mesures inútils! Prou marejar-nos! Prou maltractar-nos!", demanen els responsables dels Cinemes Girona de Barcelona. A través de Twitter actors, músics i treballadors de la cultura han reclamat a la Generalitat que no els obliguin a tancar.

Fa quatre dies s'omplien la boca declarant la cultura un "bé essencial" per evitar nous tancaments. Doncs bé, com de costum, el que diu aquest govern queda en PAPER MULLAT. https://t.co/nU50Hen3Y6 — Guillem Clua (@guillemclua) October 29, 2020