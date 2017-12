El jutge confirma l'11 de desembre perquè el Museu de Lleida retorni els béns de Sixena

El magistrat substitut del Jutjat d'Instrucció número d'Osca confirma el dia el dilluns 11 de desembre com a data límit, perquè el Museu de Lleida retorni els 44 bens del monestir de Sixena dels seus fons, tal i com va demanar la consellera de Cultura aragonesa, Mayte Pérez.

"Si no haguessin estat lliurats amb anterioritat", diu la interlocutòria del jutge, s'autoritza l'entrada al museu dels tècnics del govern aragonès, del personal contractat per al trasllat i de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil per garantir tant el procés de manipulació i embalatge de les peces com la seguretat de l'operació.



El magistrat manté en secret el pla d'execució de la recollida i trasllat de les peces fins a l'Aragó per "no comprometre la seguretat i el bona resolució de dispositiu" i adverteix que qualsevol acte contrari a l'execució de l'ordre podria ser constitutiu de delictes de desobediència o contra l'administració de justícia.



A més, autoritza la Guàrdia Civil a "exigir" la col·laboració d'altres forces de seguretat com la Policia Nacional, la Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra, "si calgués" per portar a terme el desenvolupament de l'operatiu.



La decisió adoptada es fa en vista de la "detallada" descripció de les peces aportada pel Govern aragonès, del pla previst per a una correcta execució de l'embalatge i trasllat de les peces, del cronograma presentat per la Guàrdia Civil per coordinar tot l'operatiu i del vistiplau donat pel ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, al compliment de l'ordre. També acorda informar de l'ordre al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal a través de la Policia Judicial a fi que presti "la necessària col·laboració per portar a bon fi l'acordat".



La data plantejada pel magistrat per accedir al Museu de Lleida per fer efectiu el lliurament de les peces és la mateixa que va sol·licitar el Govern aragonès per al compliment de l'ordre d'execució de la sentència del 2015 que va condemnar la Generalitat i el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a tornar els béns reclamats.