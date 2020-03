Les editorials amplien la seva oferta d'e-books per afrontar la demanda durant el confinament

La situació de confinament decretada per les autoritats ha disparat la demanda de llibres digitals o e-books, que s'ha duplicat en una setmana, segons dades de la principal distribuïdora de llibres digitals, Libranda. Si habitualment l'hàbit de llegir en suport digital és del 29,1%, tal com indica l'últim baròmetre d'hàbits de lectura i compra de llibres a Espanya, ara augmentarà notablement. Paral·lelament, la plataforma digital de Biblioteques de la Generalitat, eBiblio, ha superat la demanda d'e-books en un 500%.

Els grans grups, com ara Planeta i Random House, ja fa temps que disposen d'un ampli ventall de llibres digitals, però, en canvi, encara queden petites editorials, com per exemple Edicions de 1984 i Adesiara, que no converteixen els seus títols en format digital. "Soc refractari al tema dels e-books, simplement no m'agraden, i per les xifres que hi havia fins ara, molt baixes, vam veure que no valia la pena", comenta l'editor Jordi Raventós, editor d'Adesiara. A banda, opina que "som al país dels pirates", la qual cosa suposa un risc gran de tenir pèrdues, sense oblidar que a l'hora de fer un e-book cal una inversió econòmica important. Publicar un e-book té uns costos associats i "no és simplement fer un PDF", afegeix Pep Vives, cap de Biblioteques de la Generalitat.

Altres petites editorials, com Angle i Periscopi, fan una tria dels títols que passaran al format digital. "La crisi pel coronavirus ens ha enganxat just quan fa quatre mesos enrere havien començat un canvi d'estratègia per potenciar-ho. Ara estem fent una conversió assídua dels títols de les novetats que creiem, sempre tenint en compte l'opinió de l'autor i els drets quan són autors estrangers", explica Marta Rubirola, editora de Periscopi. Actualment, doncs, ampliaran el catàleg digital amb uns deu o onze títols no només amb les últimes novetats, com per exemple la de l'escriptor canadenc Christian Guay-Poliquin, El pes de la neu, sinó també amb llibres de l'any passat i dos anys enrere. "No és tant impactant pel que fa a les vendes, però és un suport que té presència, sobretot a les biblioteques, i per això el nostre paper és acompanyar aquest procés, però la venda física continuarà sent la principal", diu Rubirola.

Per donar resposta a la demanda i fer valdre el seu catàleg digital, Quaderns Crema Acantilado ha llançat aquest divendres una promoció: o fereix un títol e-book de franc durant 48 hores, que se substitueix per un altre quan acaba el temps. No són novetats (per no perjudicar els llibreters), sinó llibres de fons del catàleg. A més, també estan potenciant audiollibres i extractes dels llibres, tot des de la pàgina web, on també ofereixen llibres signats.

Montse Ayats, presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, opina que la revifalla de la demanda d'e-books és puntual i no estructural. A més, assenyala que els índexs de lectura en suport digital són "molt baixos", fins i tot als Estats Units. Com a editora d'Eumo, explica que sistemàticament treuen el llibre digital dels diferents títols del catàleg, menys els de poesia i els il·lustrats. "Nosaltres continuem apostant per allò que sabem fer –assevera–. Posem tots els esforços a promoure i difondre un llibre en paper i quan funciona, aleshores el passem a e-book". Ara bé, Ayats considera que si bé els lectors actuals estan acostumats a llegir en paper, les noves generacions introduiran nous hàbits.