"Ennio Morricone era una icona, i les icones no desapareixen"

"Mestre", "icona", "símbol", "heroi". El món de la cultura s'ha acomiadat aquest dilluns del compositor italià Ennio Morricone, que ha mort als 91 anys, recordant les seves obres, la seva trajectòria creativa i la seva personalitat. "L'Ennio era una icona, i les icones no desapareixen", ha afirmat el músic Hans Zimmer, que ha afegit que no ho diu només pels spaghetti westerns, sinó també per obres com Hi havia una vegada a Amèrica (1984). "Quina música més bella!", ha apuntat Zimmer a la BBC, segons recull l'agència Efe. Per a un altre compositor, el francès Jean Michel Jarre, Morricone va representar "un so únic, melodies magnífiques, una gran influència i una font constant d'inspiració, amor i respecte".

El grup californià Metallica acostuma a arrencar els seus concerts amb la introducció de The ecstasy of gold, la llegendària peça creada per Morricone per a la pel·lícula El bo, el lleig i el dolent (1966). "La teva carrera va ser llegendària i les teves composicions, atemporals. Gràcies per definir l'ambient per a tants dels nostres espectacles des del 1983", ha escrit la banda. El guitarrista britànic Bernard Sumner, membre fundador de Joy Division i New Order, ha dit que ha mort un dels seus "herois musicals". "La seva música em va introduir al món dels discos, el primer àlbum que em vaig comprar era seu. Feia una música bella i emotiva, i era el mestre de la melodia", ha recordat Sumner.

"Seguirà sonant a través dels records"

L'actor i director Antonio Banderas –que va treballar a Átame (1989) amb Pedro Almodóvar i amb la banda sonora de Morricone– ha subratllat que la seva música "seguirà sonant a través dels nostres records". Per al cineasta català Juan Antonio Bayona, a l'hora de parlar "de la importància i el talent" del compositor italià "totes les paraules queden petites, només ens serveix la música".

Bayona ha subratllat que "Morricone i [el cineasta Sergio] Leone van revolucionar el western des d'una òptica personalíssima, gairebé experimental, emfatitzant els efectes visuals i sonors mitjançant un estil hiperrealista". Per al director d' Un monstre em ve a veure (2016), el tàndem va fer "cinema en majúscules, explicant a través de les imatges, el so i la música". També han lloat el compositor italià cantants com Amaral, que ha dit que "Ennio és etern, no marxarà mai" i Carlos Jean, que li ha donat les gràcies "per una vida d'amor a l'art".

Un mestre de la música

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha encapçalat els nombrosos reconeixements polítics al compositor. "Recordarem sempre, amb gratitud infinita, el geni artístic del mestre. Ens va fer somiar, emocionar, reflexionar, escrivint notes memorables que romandran immutables a la història de la música i del cinema", ha dit Conte. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha repassat algunes de les fites de la carrera del compositor, com el fet d'haver escrit més de 500 bandes sonores "considerades autèntiques obres mestres".

El vicepresident i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha escrit: "Les composicions de Morricone ens van fer sentir el cinema amb tota la seva intensitat. De totes les seves meravelles, la que va fer amb Novecento va ser capaç d'expressar la bellesa i la dignitat de l'antifeixisme. Fins sempre, mestre".