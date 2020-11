Les entrades culturals no serviran per saltar-se el confinament territorial

Fre a les expectatives del sector cultural pel que fa al pla de desescalada. Si dijous s'anunciava que els ciutadans podrien trencar el confinament territorial de cap de setmana (municipal en el primer tram de la desescalada, comarcal en el segon) per anar al teatre o al cinema, la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de la resolució que entra en vigor el pròxim dilluns ha eliminat de les mesures finalment aprovades aquest punt, que preveia la mobilitat dels espectadors d'esdeveniments culturals amb l'entrada com a salconduit. Les entrades, però, sí que serviran com a justificant per desplaçar-se al domicili tard, encara que ja estigui en vigor el toc de queda

651x366 Bars i restaurants podran obrir fins a les 21.30 hores sense límit d'aforament a les terrasses Bars i restaurants podran obrir fins a les 21.30 hores sense límit d'aforament a les terrasses

La notícia és un cop molt dur per a festivals com el Temporada Alta, que rep una part important del seu públic de municipis i comarques adjacents. Sense aquesta excepció, per exemple, el públic de Girona no podrà assistir als actes programats a equipaments de Salt com la videoinstal·lació Personalien, d'Albert Serra, que acull la Factoria Cultural Coma Gros. La impossibilitat de trencar el confinament municipal també posa en qüestió la reobertura d'alguns cinemes de comarques que reben bona part del seu públic dels municipis del seu entorn.

La resolució publicada al DOGC també fa marxa enrere en la previsió de reobertura de les sales de concerts. A diferència dels teatres i els cinemes, establiments amb llicència per a l'exercici de les activitats recreatives musicals hauran de romandre tancats. La mesura no només afecta les sales de concerts sinó també els cafès teatre i cafès concerts, que abans del tancament cultural podien obrir. Les sales de concerts porten vuit mesos tancades amb més de 4.350 concerts cancel·lats i unes pèrdues de 43,5 milions d'euros respecte al 2019.

El que sí continua vigent en el redactat final del pla de desescalada és l'excepció cultural pel que fa al toc de queda, que permetrà el públic dels actes culturals incomplir el confinament horari i tornar a casa més tard de les 22 h, sempre i quan es pugui demostrar l'assistència amb l'entrada de l'esdeveniment. En el primer tram de la desescalada, que entra en vigor dilluns i durarà dues setmanes, els cinemes, teatres i auditoris podran reobrir amb un aforament limitat al 50%. Pel que fa als museus, biblioteques i sales d'exposicions, continuen oberts però l'aforament s'amplia del 30% al 50%.

El DOGC ha publicat aquest dissabte el detall de tot el pla de desescalada, que contempla a partir d'aquest dilluns la represa de l'activitat en sectors com ara els bars i restaurants, que podran obrir fins a les 21.30h i tenir les terrasses al 100% de la capacitat i un 30% d'aforament màxim als interiors.