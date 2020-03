Les escoles de disciplines artístiques es preparen per afrontar el coronavirus

Mentre les diferents activitats culturals programades a la ciutat de Barcelona es van anul·lant una rere l'altra com cauen les fitxes d'un dòmino, altres centres educatius relacionats amb la cultura, com ara les acadèmies i escoles de dansa i música privades de Barcelona, estan a l'expectativa de rebre instruccions tant de l'Ajuntament com del departament d'Ensenyament.

Algunes, com l'escola KiddyMusics, al barri de Gràcia de Barcelona, ja van decidir ahir suspendre les classes col·lectives per evitar contagis entre els nens, però mantenen les classes particulars d'instruments. "Venen molts nens i nenes a les classes d'escoles diferents i pensem que és un col·lectiu molt vulnerable, perquè no es renten tant les mans com els adults", explica Isolda Cubina, portaveu del centre, que compta amb 400 alumnes. A més, han posat dosificadors de gel desinfectant a l'entrada de l'escola i han netejat a fons els poms de les portes i altres parts metàl·liques del mobiliari. Altres mesures afecten directament els instruments : "El piano, sobretot, s'ha de desinfectar cada vegada que el toquen mentre que els instruments de vent hem prohibit que es comparteixin per evitar contagis". Pel que fa als muntatges musicals que produeixen des de la seva productora associada per a escoles, de moment ja han posposat set espectacles que tenien previstos fins al 26 de març.

Altres centres, com l'escola d'arts escèniques Coco Comín, al barri de Sarrià-Sant Gervasi, prefereixen mantenir les portes obertes fins que no rebin una ordre contrària de l'Ajuntament de Barcelona. De moment, en aquesta escola de llarg recorregut de la ciutat, que compta amb 2.000 alumnes, s'han extremat les mesures d'higiene, han disposat dispensadors de gel a cada aula i renten les mans als nens i nenes abans de cada classe. També mantenen les portes obertes a l'escola de teatre Eòlia, molt pendents, però, de les directrius del departament d'Ensenyament. "Hem doblat la higiene i els alumnes es renten les mans abans d'entrar a les aules, a més de ventilar el local a fons", explica Josep Galindo, codirector del centre. També s'estan posant en marxa dispositius per poder fer algunes formacions en streaming: "Era una assignatura pendent i ara podrem desenvolupar-la, però, esclar, no totes les matèries es poden fer a distància", comenta. "En tot cas no volem alarmar ningú, tot i que ja ens estem preparant per tancar els pròxims dies".

"Nosaltres ens trobem amb un buit legal i ningú ens ha adreçat cap directriu sanitària", explica Laia Terrón, del Laboratori de Lletres de Barcelona. Terrón explica que ahir mateix va fer algunes trucades a escoles d'escriptura similars com l'Escuela de Escritores de Madrid i l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès per posar en comú dubtes i opinions, i la conclusió és que estan tots desorientats: "Cadascú pren una decisió sobre què considera que ha de fer perquè estem en uns llimbs legals; personalment nosaltres tancarem a partir de dilluns i oferirem les classes de manera virtual o per streaming", argumenta.