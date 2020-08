'Tenet', de Christopher Nolan és la gran estrena de la setmana

'Tenet' (3,5 estrelles)

L'espectacular missió impossible de Christopher Nolan per salvar el cinema del present

A Christopher Nolan, el gran nom del blockbuster d'autor, se li reconeix poc l'immens talent com a director de cinema d'acció en un sentit clàssic, com si aquest vessant tingués poc prestigi o importància respecte al suposat valor afegit que el britànic aporta als seus films: les enrevessades estructures narratives que funcionen com a trencaclosques argumentals i pretenen excitar la ment de l'audiència al mateix nivell que l'espectacularitat de l'acció ens aclapara els sentits. I, tanmateix, l'arrencada de Tenet ens demostra un cop més que bo que és Nolan a l'hora de rodar una seqüència d'acció pura que esdevé un orgasme cinematogràfic: quan es desplega l'assalt al Teatre de l'Òpera de Kíev no sabem per què passa allò, no hem desenvolupat encara afecte per cap personatge, però el nostre cos vibra amb la cadència perfecta de l'orquestració cinètica de tot plegat (molt a favor, per cert, del fitxatge de Ludwig Göransson com a compositor). A partir d'aquí, s'espera que Tenet continuï al mateix nivell o s'enfili encara més amunt... Segueix llegint. Estrena als cinemes



'Abou Leila' (3 estrelles)

Amin Sidi-Boumédiène modula un film ‘noir’ ambientat en l’Algèria dels anys 90

Durant el primer tram d’ Abou Leila, el cineasta Amin Sidi-Boumédiène mostra a l’espectador els compassos d’un thriller polític angoixant: un pla seqüència que ens relata un terrible assassinat en un carrer residencial funciona com a pròleg del viatge clandestí que emprendran dos homes cap al desert a la recerca, justament, d’un misteriós terrorista anomenat Abou Leila. Qui són aquests dos personatges? Dos agents encoberts del govern? Dos amics amb set de venjança? Quina és exactament la seva missió? Aconseguiran trobar el terrorista? Segueix llegint. Estrena als cinemes



'Los nuevos mutantes' (3 estrelles)

L'última adaptació d’un còmic Marvel flirteja tímidament amb el terror juvenil

Los nuevos mutantes és un cas paradigmàtic de l’estranya sort que corre el cinema en mans de les grans corporacions. L’estrena d’aquesta adaptació del còmic annex a l’univers dels X-Men, creat per Chris Claremont i Bob MacLeod a principis dels vuitanta (després sublimat pel dibuix de Bill Sienkiewicz), estava prevista per al 2018, però el fluctuant interès de Fox i Disney en què el film fos un híbrid de relat superheroic, viatge iniciàtic i terror va fer necessari rodar material addicional, endarrerint-ne el llançament diverses vegades (la pandèmia també ha contribuït en aquest punt) fins a reduir la pel·lícula al mem d’un fracàs anunciat. Segueix llegint. Estrena als cinemes