El desconfinament cultural: llibreries i museus primer, i els concerts més endavant

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dimarts en roda de premsa un avançament del pla de desconfinament. Sánchez ha recordat que "les fases estan fetes perquè siguin graduals i asimètriques", però amb la província com a unitat de mesura. En total hi haurà quatre fases (0, 1, 2 i 3) fins a arribar a "la nova normalitat". Tot i no ser unitats provincials, illes com ara Formentera, la Gomera, el Hierro i la Graciosa començaran la fase 1 el 4 de maig, mentre que la resta de l'Estat no estarà en disposició d'entrar en la fase 1 fins a l'11 de maig.

Segons Sánchez, cada fase durarà quinze dies (el període d'incubació del virus), però seran les autoritats sanitàries les que determinaran quan es pot passar de fase d'acord amb una sèrie d'indicadors, com ara la capacitat hospitalària, la disponibilitat d'UCIs i el nombre de casos confirmats, entre d'altres. En el millor escenari, la nova normalitat arribaria el 22 de juny, però tot i així hi hauria restriccions encara per determinar. En qualsevol cas, el Govern adverteix que les previsions són "orientatives" i "no tenen caràcter exhaustiu". Sí que deixa clar que "qualsevol activitat permesa s'ha de desenvolupar en condicions de seguretat, autoprotecció i distància social", recomana l'ús de mascaretes sobretot quan no es pugui garantir la distància social i precisa que els equipaments hauran de facilitar la disponibilitat i l'accés a "solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüent". I en les fases prèvies a "la nova normalitat" estarà prohibida la mobilitat entre províncies (tret de per raons laborals).

El calendari cultural

Fase 1

En el que Sánchez anomena la fase 0, el 4 de maig, obriran els arxius i els petits comerços podran atendre clients amb cita prèvia de manera individual i molt restrictiva. En la següent fase, la fase 1, que en el millor escenari aniria de l'11 al 24 de maig, es preveu l'obertura del "petit comerç amb condicions estrictes de seguretat", però no podran obrir els centres comercials. Això permetria l'obertura de les llibreries i botigues de discos, per exemple, però amb l'aforament limitat al 30% i amb una distància mínima entre clients de 2 metres, i, quan no sigui possible, només podrà haver-hi un client a la botiga. També es permetran els mercats a l'aire lliure, però amb restriccions i distància de seguretat.

Aquesta fase 1 també preveu:

Obertura de biblioteques per fer-hi préstecs i lectura amb limitació d'aforament.

Actes i espectacles culturals de menys de 30 persones en espais tancats i sempre amb només un terç de l'aforament ocupat.

Actes i espectacles culturals a l'aire lliure de menys de 200 persones, sempre amb el públic assegut i mantenint la distància necessària de 2 metres.

Obertura de museus amb un terç de l'aforament i controls per evitar aglomeracions. Es podran visitar, però no fer-hi activitats culturals.

Es podran fer rodatges audiovisuals (cinema i sèries).

Fase 2

En la fase 2, que en el millor escenari aniria del 25 de maig al 8 de juny, l'aforament del petit comerç pujarà al 40% i podran obrir centres comercials, teatres i cinemes i auditoris (sempre amb públic assegut), però amb moltes restriccions.

Obertura de cinemes, teatres, auditoris i espais similars, sempre amb seient preassignat i amb una limitació d'aforament a un terç.

Es podran visitar monuments i altres equipaments culturals, però no fer-hi activitats culturals. I l'aforament, a un terç.

Obertura de sales d'exposicions, sales de conferències i sales multiús amb un terç de l'aforament i control d'aglomeracions.

Estaran permesos actes i espectacles culturals de menys de 50 persones en espais tancats i sempre amb només un terç de l'aforament ocupat.

També es podran fer actes i espectacles culturals a l'aire lliure de menys de 400 persones, sempre amb el públic assegut i mantenint la distància necessària.

En el cas de cinema, hi ha una particularitat que haurà de debatre el sector, perquè si províncies com Madrid i Barcelona entren més tard en la fase 2, a les distribuïdores potser no els interessarà estrenar les pel·lícules; és a dir, podria haver-hi cinemes oberts sense pel·lícules per projectar.

Fase 3

En la fase 3, que en el millor escenari aniria del 8 al 22 de juny, i en què s'obriran les platges, l'aforament del petit comerç pujarà al 50% mantenint la distància de seguretat de 2 metres. I les activitats que en la fase 2 tenien permès només un terç d'aforament es podran fer amb el 50% de l'aforament.

Les sales d'arts escèniques i musicals podran acollir activitat amb una limitació d'aforament d'un terç.

Es podran obrir places, recintes i instal·lacions taurines amb una limitació d'aforament que garanteixi una persona per cada metre quadrat. La disposició del govern espanyol no especifica que l'activitat hagi de ser taurina.

Estaran permesos actes i espectacles culturals (i parcs temàtics i d'oci) a l'aire lliure de menys de 800 persones, sempre amb el públic assegut i mantenint la distància necessària.

En el millor escenari, "la nova normalitat" arribaria l'última setmana de juny. De moment no s'ha detallat quines restriccions es mantindran i quan s'autoritzaran esdeveniments culturals de més de 800 persones a l'aire lliure, ni si es podran fer sense seients, i tampoc si l'aforament de cinemes, teatres i sales de concerts serà de més del 50%. Tampoc especifica, en cap de les fases, el nombre d'artistes que poden compartir escenari; per exemple, si en la fase 3 podrà actuar una orquestra de 40 músics, en quines condicions (un trompetista no pot tocar amb mascareta) i amb quina distància de seguretat.

Pel que fa als festivals d'estiu i a les festes majors, el calendari del desconfinament no permet tenir unes dates clares. És segur que no es podran fer espectacles a l'aire lliure de més de 800 persones assegudes almenys fins al 22 de juny, sempre que es complissin les millors previsions sanitàries. I tampoc desplaçament de públic entre demarcacions provincials, la qual cosa compromet la mobilitat cultural de l'estiu.