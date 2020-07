El Grec tanca una edició que servirà de "banc de proves" per al futur

El Festival Grec tanca aquest divendres la seva edició més excepcional. Per primera vegada a la història, el balanç del festival no es pot basar només en les xifres d'ocupació als espectacles presencials, perquè la crisi sanitària del coronavirus ha obligat a reduir els aforaments i a idear noves fórmules per tirar endavant projectes creatius. "Ha sigut un Grec emocionant. La gent s'ha sentit segura i ha vingut. El talent local ha brillat i el contingut dels espectacles ha sigut molt profund", diu el director del festival, Francesc Casadesús.

La primera branca del festival, que aglutina tots els muntatges representats a Barcelona l'últim mes i mig, ha aconseguit un 91% d'ocupació i més de 26.000 entrades venudes. Les dades, però, "no són representatives", diu Casadesús, ja que estan lligades a la situació de pandèmia. L'any passat, per exemple, el festival va superar els 137.000 espectadors. Per això Casadesús destaca també la resposta del públic a les retransmissions de les obres fetes per Betevé i TV3. Més de 130.000 espectadors han seguit les retransmissions televisives i unes 15.000 persones han assistit a les propostes en streaming del Grec en Obert.

És per això que Casadesús defineix aquesta edició del festival com "un banc de proves" que ha servit tant per posar en marxa els protocols sanitaris de prevenció de contagis als teatres com també per experimentar amb el contingut. "Molta gent d'altres països ens pregunta com ho hem fet, quines mesures hem seguit. Hem sigut un exemple per a altres festivals, sobretot a Europa, on la majoria s'han suspès", assenyala el director del Grec. La pandèmia també els ha obligat a reinventar alguns muntatges i a idear iniciatives com la de Poeta de guàrdia o la retransmissió en streaming d' Assedegats en diversos teatres de Catalunya, que han tingut molt bona acceptació. "Hem sigut també un banc de proves artístic", celebra Casadesús.

Les propostes digitals del festival "han estat molt seguides en especial des de l'Amèrica Llatina", fet que ha permès "fer créixer la notorietat del Grec especialment allà", diu el director. Davant de tot plegat, Casadesús no descarta mantenir algunes fórmules experimentades enguany de cara al futur. "Les xerrades i els continguts en streaming han fet que es vegin més les entranyes del Grec. El festival guanya molt més amb aquestes noves dimensions, i ens agradaria poder-les mantenir", afirma Casadesús. També valora positivament el Grec Pro, adreçat a professionals de les arts escèniques i programadors, que aquesta edició s'ha fet mitjançant reunions i xerrades virtuals i ha reunit més de 400 persones.

L'any que ve, Àfrica

El Grec ha acabat la programació prevista per a l'estiu, però el festival seguirà exhibint alguns dels seus muntatges des de la tardor i fins a l'any vinent. Així, espectacles previstos per a aquest estiu però que s'han endarrerit per culpa del coronavirus es podran veure als teatres de Barcelona i en festivals com el Temporada Alta a partir del setembre. En són exemples Pedro Páramo de Juan Rulfo amb direcció de Mario Gas, El combat del segle de Denise Duncan, Winnipeg de Norbert Martínez i El màgic d'Oz de Marc Artigau i David Selvas.

De cara a l'any vinent, el festival seguirà la idea de viatge arreu del món que impulsa des del 2017 i farà parada a l'Àfrica. Tot i això, rescatarà algunes propostes de l'Amèrica Llatina que aquest any no s'han pogut veure, com també els muntatges de Dimitris Papaioannou i DV8 Physical Theatre. Casadesús avança que "serà un festival més de carrer amb performances, música i barreja de gènere" i que portarà a escena qüestions com "el postcolonialisme i la negritud, que estan més d'actualitat que mai".