La Fura dels Baus, Tortell Poltrona i Les Impuxibles actuaran al Cruïlla XXS

El Cruïlla XXS –la nova versió del festival Cruïlla, ideada per complir les mesures sanitàries imposades pel coronavirus– acollirà durant tot el mes de juliol espectacles de La Fura dels Baus, el ballarí i coreògraf Miquel Barcelona, el pallasso Tortell Poltrona i la companyia Brodas Bros. La Fura dels Baus hi estrenarà NN (Nova Normalitat), un espectacle dirigit per Carlus Padrissa que vol retre un homenatge a totes aquelles persones que dediquen la vida a promoure la salut.

El festival serà l'escenari de propostes de circ amb formacions com Circ Vermut, Circ Pistolet, Alba Sarraute i Animal Religion. També s'hi representaran muntatges de Les Impuxibles, la companyia de Clara i Ariadna Peya que preestrenarà Des-espera, David Moreno Cia & Cristina Calleja amb Flotados –guardonat amb el premi Max a millor espectacle de carrer– i Addaura Teatre Visual, que hi representaran Mobilus.

El tàndem format per Guillem Albà i l'orquestra La Marabunta també passarà pel Cruïlla XXS. En teatre, s'hi podrà veure La volta al món en 80 ties, Les dones sàvies de Molière i una proposta de Cascai Teatre. Hi haurà, a més, una forta presència de l'humor amb peces de Pep Plaza, les Veus que no veus de Pepa Plana, Planeta Impro i Victor Parrado. Les actuacions tindran lloc en espais emblemàtics de Barcelona com l'Anella Olímpica, el Poble Espanyol, els jardins del Teatre Nacional de Catalunya, el Recinte Modernista de Sant Pau, la plaça Univers de Fira Barcelona i el Teatre Victòria.

El festival també acollirà concerts d'artistes com Roger Mas, Ramon Mirabet, Obeses, Sanjosex, Mazoni, The Sey Sisters i Pau Riba. D'aquí uns dies el Cruïlla XXS anunciarà noves confirmacions. Els espectacles es representaran amb aforament reduït i amb distància de seguretat per evitar contagis de covid-19.