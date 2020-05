El govern espanyol anuncia un pacte d'estat per la cultura per "reconstruir el sector"

Després d'anunciar mesures específiques per al sector cultural a principis de maig, el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha comparegut aquest divendres al Congrés de Diputats per donar compte de les iniciatives dutes a terme. Rodríguez Uribes ha fet un repàs de totes les mesures extraordinàries aprovades en el reial decret del 5 de maig i ha avançat que el ministeri continua treballant per combatre l'impacte econòmic provocat per la crisi sanitària del coronavirus. "Ara tenim l'oportunitat de reforçar la cultura com un element central i convertir-la en motor econòmic d'Europa. La cultura ens ha permès sobreviure al confinament, ens ha alimentat l'ànima", ha dit el ministre.

Per això Rodríguez Uribes ha avançat que preparen "un pacte d'estat per la cultura dirigit no només a pal·liar efectes de la crisi sinó també a reconstruir tots els sectors i impulsar-los". Si bé el ministre ha explicat que aquest pla encara està en una fase molt inicial i que s'haurà d'elaborar amb les entitats municipals i autonòmiques i tots els agents del sector, ha avançat que podria incloure mesures com "un acord contra l'espoli del patrimoni històric, que tingui especial cura en evitar robatoris i danys en béns culturals". L'objectiu d'aquest pla d'estat serà, segons el ministre, reforçar la cultura i impulsar-la a nivell europeu.

Entre les diferents ajudes extraordinàries que ha posat en marxa els últims dies el ministeri, Rodríguez Uribes ha parlat de mesures d'aplicació directa per a les Belles Arts. Aquest paquet d'ajudes inclou 500.000 euros per a la promoció de l'art contemporani i 500.000 euros més per a l'adquisició d'art del país per part de les col·leccions públiques de l'Estat. A més, ha recordat que el govern espanyol ampliarà la cobertura d'atur per als treballadors d'espectacles públics.

Durant la compareixença, el ministre també ha parlat de les restriccions per a les arts en directe durant la fase 1 i la fase 2 de la desescalada. En aquest sentit, ha explicat que en la fase 3 es podran celebrar esdeveniments culturals a l'aire lliure en parcs amb un màxim de 800 persones. Sobre les corrides de toros, Rodríguez Uribes ha assegurat que treballen "perquè tornin com més aviat millor" i ha explicat que per això inclourà la tauromàquia en les ajudes per als professionals artístics impulsades pel govern espanyol. A més, ha recordat que el ministeri ha avançat 7,3 milions d'euros en ajudes a entitats i institucions, entre les quals hi ha el Festival de Sitges, el Palau de la Música i el Teatre Lliure.