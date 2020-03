Tots els horaris dels concerts del Cuarentena Fest, el festival de música en 'streaming'

Aquest dilluns 16 de març i fins al dia 27 se celebra el Cuarentena Fest, un festival de música independent en streaming, en què participen cinquanta grups i artistes d'arreu de l'Estat i de l'Argentina. Les actuacions, quatre o cinc per dia, es poden seguir als canals de YouTube dels artistes i grups i també a la pàgina del festival.

El Cuarentena Fest és una resposta autogestionada a la crisi del coronavirus. "Es una situació extraordinària i en som conscients, i de la nostra responsabilitat com a part activa de la societat neix el festival com a plataforma lúdica, de creació positiva, però que també pretén ser un espai de visibilització davant el desastre econòmic" que suposa per a un sector tan precari com el musical, expliquen els impulsors. "Som conscients que la cultura no hauria de ser gratuïta, i per això animen els fans a aportar-hi un gra de sorra, mitjançant donacions, per repartir les aportacions entre les bandes que hi participen", demana el festival.

Tots els horaris del Cuarentena Fest, del 16 al 27 de març.

Dilluns 16

19 h Adriana Proenza

20 h Confeti de Odio

21 h Marcelo Criminal

22 h Srta. Trueno Negro



Dimarts 17

19 h Penélope

20 h Valdivia

21 h Casero

22 h Alien Tango



Dimecres 18

19 h Estrogenuinas

20 h Casetes

21 h Marcos y Molduras

22 h Le Nais



Dijous 19

19 h Las Ligas Menores

20 h Caliza

21 h Cabiria

22 h Kids From Mars



Divendres 20

19 h Evripidis And His Tragedies

20 h Casa Manuela

21 h Megansito el Guapo

22 h rebe



Dissabte 21

19 h mori

20 h Carlota

21 h Airu

22 h Malamute

23 h Elektra Insogna



Diumenge 22

19 h Papá Topo

20 h Barbara

21 h Pavvla

22 h Stephen Please



Dilluns 23

19 h The Crap Apples

20 h Colectivo Da Silva

21 h Ayalga

22 h Lashormigas



Dimarts 24

19 h El Petit de Cal Eril

20 h Cariño

21 h Daniel Daniel

22 h Paco Moreo y sus Rumberos



Dimecres 25

19 h Cuchillas

20 h Kora

21 h Lois

22 h Ganges



Dijous 26

18 h Apartamentos Acapulco

19 h Roldán

20 h Estrella Fugaz

21 h Santi (Autoescuela)

22 h Angel Calvo



Divendres 27

18 h Detergente Líquido

19 h De Los Santos

20 h José Ignacio Martorell

21 h Betacam

22 h Pixel de Stael