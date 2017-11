“La imatge de Catalunya seria inimaginable sense art”

Ni Barcelona ni el món mironià li són gens aliens a l’alemany Marko Daniel (Aquisgrà, 1964), que dirigirà la Fundació Joan Miró a partir del 2 de gener. Fins ara cap de programes públics dels dos centres Tate de Londres (Tate Modern i Tate Britain), Daniel va fer la seva tesi sobre la batalla propagandística i el patrimoni cultural durant la Guerra Civil Espanyola a Barcelona i el 2011 va comissionar amb Teresa Montaner i Matthew Gale L’escala de l’evasió, una gran retrospectiva de Miró que es va poder veure a la Tate i a la Fundació. Aquella exposició va ser també una tesi: fins a quin punt Miró es va comprometre amb la realitat del seu temps? ¿La seva obra era poètica o política?

Precisament què impulsava Miró a pintar, com pensava i treballava i el seu compromís amb l’entorn són alguns aspectes que Daniel vol explotar en el viatge de la institució barcelonina cap al 50è aniversari. “Vull trobar noves maneres de mostrar la col·lecció. A l’arxiu hi ha una gran riquesa que no s’està utilitzant tant com es podria; és allà on es veu el pensament de Miró i és important entendre’l per comprendre com pot ser de rellevant l’art per a nosaltres -reflexiona Daniel-. Miró pot inspirar noves generacions. Volem que el reconeguin no només com un nom reconegut de sempre, sinó també com un artista que pel seu pensament ens connecta amb la realitat que vivim ara”. Un dels reptes del nou director serà “revitalitzar l’obra de Miró”. “S’aprecia més a l’estranger que aquí -explica Daniel-. Miró parla des d’una sensibilitat hiperlocal però està obert a tot el món, a tot el planeta”.

Experiències impactants

Quan ahir el president de la Fundació Joan Miró, Jaume Freixa, va presentar el nou director, en va destacar la capacitat de treball perquè a la Tate gestionava 350 projectes a l’any. A la Miró vol continuar fent força activitats. “Una exposició ha d’estar viva, no s’acaba mai amb la inauguració. Hem de crear noves motivacions, noves experiències”, afirma Daniel. El nou director vol que el públic s’acosti a la Fundació no per obligació sinó per convicció. “Hem de crear experiències impactants, que ens facin pensar. No només hem d’aconseguir que el públic se senti acollit, sinó també que d’alguna manera la Fundació els pertany”, va dir Daniel, que està convençut que no serà difícil perquè Miró no va viure aïllat: “No només va crear el món mironià, sinó que també va estar compromès amb la vida al seu voltant”.

De la Tate, Daniel assegura que se n’endú una agenda plena de contactes internacionals per a futures col·laboracions però que no portarà ningú de l’equip que tenia a Londres: “Vinc aquí per incorporar-me a l’equip i veurem què podem fer junts”. Un dels altres reptes que tindrà Daniel serà els recursos. “La crisi és la mateixa a tot el món. Hem de buscar la diversificació del model de negoci i noves maneres de treballar amb altres empreses i fundacions, tot el sector s’ha d’agilitzar”, diu. Tanmateix, el nou director de la Miró destaca la importància que té la cultura per al país: “La imatge de Catalunya seria inimaginable sense art ni cultura”.

Rosa Maria Malet, que ha estat 37 anys al capdavant de la institució, deixarà la direcció el 2 de gener però s’incorpora al patronat i continuarà col·laborant amb la institució en la certificació d’obres. Malet destaca la importància de tenir una actitud dinàmica i activa. “Un centre d’art contemporani no pot dir mai que ja té la fórmula”, diu Malet.