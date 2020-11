'El polsim màgic', el llibre infantil de Jordi Cuixart sobre democràcia i llibertat

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, publica El polsim màgic, un conte infantil il·lustrat amb aquarel·les d’Oriol Malet i nascut de la col·laboració entre Òmnium i l’editorial Comanegra, que reivindica els valors de la democràcia, els drets i les llibertats.

Segons Òmnium, Cuixart ha escrit el llibre entre les presons de Soto del Real i Lledoners, i hi encoratja els més petits a "lluitar per un món millor i més just" i a "perseguir els somnis". Cuixart dedica el llibre als fills dels "empresonats per motius polítics, religiosos, de gènere o de consciència".

Cuixart denuncia "que la presó té efectes físics i emocionals per als més petits, i que en el cas dels presos polítics s'està vulnerant sistemàticament el dret superior del menor, privant-lo de poder créixer amb els seus pares", com reconeixen les Nacions Unides i altres organismes.

El llibre explica la història de la Iakun, una nena que des de ben petita mira les estrelles fascinada amb l'espai exterior, amb els límits del món. Quan es fa gran, fa les maletes i marxa a estudiar a la gran ciutat per ser astronauta. La nena s'embarcarà en una expedició internacional al planeta Neoludes per mirar de trobar-hi vida. Allà descobrirà que una societat pot viure en pau, amb cura i amb respecte, i tot gràcies a un polsim màgic.

Òmnium explica en una nota que l'origen d' El polsim màgic és a les sales dels vis-a-vis de la presó, on Cuixart ha volgut seguir construint la seva família aquests últims anys, dibuixant moments plens de records, històries i viatges amb personatges fantàstics i imaginaris. El Polsim Màgic és el quart llibre que ha escrit Jordi Cuixart des que el van empresonar fa més de tres anys. El novembre de l'any passat va publicar Un bosc ple d'amor, un altre conte infantil il·lustrat, en aquest cas per Ignasi Blanch. Tots els beneficis provinents dels drets d'autor obtinguts per Jordi Cuixart seran destinats íntegrament a Òmnium.