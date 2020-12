El llibre 'El polsim màgic', de Jordi Cuixart, amb l'ARA

Durant el seu empresonament als centres de Soto del Real i Lledoners, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha escrit un llibre infantil que parla de la necessitat de lluitar per un món més just i millor. El polsim màgic, que es pot aconseguir amb l'ARA a través d'aquest enllaç, explica la història de la Iakun, una noia que viu en un llogaret de pagès i que cada nit es queda embadalida mirant els estels. La protagonista desitja convertir-se en astronauta, i gràcies a la seva lluita i perseverança aconseguirà complir el seu somni. Un dia s'embarcarà en una expedició internacional al planeta Neoludes per mirar de trobar-hi vida. Allà descobrirà que una societat pot viure en pau, amb cura i amb respecte, i tot gràcies a un polsim màgic.

"És un conte inspirat en els dibuixos de la sala de convivència, on, des de fa més de tres anys, fem els vis-a-vis un cop cada quinze dies amb l’Amat, el petit Camí i la Txell", explica Cuixart, que dedica el llibre als fills dels "empresonats per motius polítics, religiosos, de gènere o de consciència". L'il·lustrador Oriol Malet s'ha encarregat de dibuixar la història, que ha editat Comanegra.

El polsim màgic és el quart llibre que ha escrit Jordi Cuixart des que el van empresonar fa més de tres anys. El novembre de l'any passat va publicar Un bosc ple d'amor, un altre conte infantil il·lustrat, en aquest cas per Ignasi Blanch. Tots els beneficis provinents dels drets d'autor obtinguts per Jordi Cuixart amb El polsim màgic seran destinats íntegrament a Òmnium.